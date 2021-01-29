В Telegram-канале «Mash» сегодня была опубликована информация о том, что белорусского исполнителя, автора хита "Мокрые кроссы" Тиму Белорусских задержали с 2 кг гашиша.
Фото: ria.ru
Сообщили, что артист хранил наркотики прямо у себя дома - сейчас он находится под домашним арестом.
Несколько минут назад Тима Белорусских на своей странице в Instagram опубликовал истории, в которых опроверг данную информацию.
- Я до последнего игнорировал ситуацию, но вижу, что это уже нереально. Появилось слишком много комментаторов. Я отрыто заявляю: все, что вы читаете, – это неправда. Я нахожусь у себя дома, но я не под арестом. Наркотики – это плохо, это нужно понимать, - высказался в коротких видео Тима.
Фото: instagram.com/belorusskih.love
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Тима Белорусских прокомментировал новость о своем задержании
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