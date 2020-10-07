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  2. Тим впервые с 2015 года не вышел в полуфинал Roland Garros

Тим впервые с 2015 года не вышел в полуфинал Roland Garros

Австриец Доминик Тим (ATP: 3) потерпел неожиданное поражение от аргентинца Диего Шварцмана (ATP: 14) в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции по теннису – 7:6 (7:1), 5:7, 6:7 (6:8), 7:6 (7:5), 6:2. Поединок продолжался 5 часов 8 минут. Аргентинский теннисист в первый раз в карьере пробился в полуфинал турнира из серии Большого шлема. А австриец впервые с 2015 года не оказался в числе четырех лучших на Roland Garros.



В 2015 году Тим вылетел с грунтового мейджора уже на стадии 1/32 финала. Однако после этого он всегда исправно добирался до решающих стадий. В 2016-м и 2017-м дошел до 1/2 финала, где уступил будущим победителям тех соревнований Новаку Джоковичу и Рафаэлю Надалю. А в позапрошлом и прошлом годах бился в титульных поединках против все того же Надаля, которому, правда, оба финала проиграл. В этом году Тим находится в превосходной форме, о чем, в частности, свидетельствует его недавний триумф на US Open. Однако преодолеть сопротивление Шварцмана Принц грунта не смог.

Тим чаще атаковал и выиграл больше очков благодаря своим активным действиям (65:47). Но при этом и невынужденных ошибок допустил заметно больше (81:62), что и подвело его в решающие моменты матча.







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Еще одним полуфиналистом Roland Garros в мужском одиночном разряде накануне стал 12-кратный победитель этого турнира Рафаэль Надаль из Испании (ATP: 2), который добился ожидаемой победы над итальянцем Янником Синнером (ATP: 75) – 7:6 (7:4), 6:4, 6:1.

На сегодня запланированы еще два четвертьфинала. Россиянин Андрей Рублев (ATP: 12) встретится с греком Стефаносом Циципасом (ATP: 6). А серб Новак Джокович (ATP: 1) проэкзаменует испанца Пабло Карреньо-Бусту (ATP: 18). Отметим, что этот поединок будет особо принципиален для первой ракетки мира, так как буквально месяц назад Джокович и Карреньо-Буста встречались в 1/8 финала Открытого чемпионата США – и тогда серб был дисквалифицирован при счете 5:6 в первом сете за неспортивное поведение.

Белорусов на Roland Garros к настоящему моменту не осталось. Илья Ивашко «зачехлил ракетку» в первом раунде квалификации, Егор Герасимов – в 1/64 финала, Александра Саснович и Виктория Азаренко – в 1/32 финала, а Арина Соболенко – в 1/16 финала.
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Фото: РЕЙТЕР
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