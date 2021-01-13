TikTok защитил аккаунты подростков

Фото:

pixabay.com

В заявлении компании отмечается, что видеосервис TikTok ввел ограничения для несовершеннолетних пользователей, настройки безопасности их аккаунтов будут автоматически изменены для повышения приватности.Планируется, что нововведения помогут создать дружественную и безопасную атмосферу в соцсети и все пользователи, даже самые юные, смогут свободно и безопасно делиться своим творчеством.– заявили в компании.Видеть ролики, опубликованные ребятами в возрасте от 13 до 15 лет, смогут только одобренные ими люди. Кроме того, комментировать видеоролики пользователей младше 16 лет смогут только друзья или вообще никто – вариант предоставления возможности комментирования всем пользователям становится недоступным.