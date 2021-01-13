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TikTok защитил аккаунты подростков

Введены ограничения для аккаунтов несовершеннолетних. Теперь страницы пользователей в возрасте от 13 до 15 лет стали приватными. Просматривать их профили можно, если они подтвердят отправленный вами запрос. Об этом пишет РБК.

Фото: pixabay.com

В заявлении компании отмечается, что видеосервис TikTok ввел ограничения для несовершеннолетних пользователей, настройки безопасности их аккаунтов будут автоматически изменены для повышения приватности. 

Планируется, что нововведения помогут создать дружественную и безопасную атмосферу в соцсети и все пользователи, даже самые юные, смогут свободно и безопасно делиться своим творчеством. 

– Сегодня TikTok обновляет настройки конфиденциальности для всех зарегистрированных пользователей в возрасте от 13 до 15 лет: их аккаунты автоматически делают приватными, – заявили в компании.

Видеть ролики, опубликованные ребятами в возрасте от 13 до 15 лет, смогут только одобренные ими люди. Кроме того, комментировать видеоролики пользователей младше 16 лет смогут только друзья или вообще никто – вариант предоставления возможности комментирования всем пользователям становится недоступным. 
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