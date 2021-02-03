TikTok запустит новую функцию для борьбы с распространением дезинформации

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Как заявили в TikTok, соцсеть будет отправлять публикуемые видео на проверку экспертным сервисам. Они установят, достоверна ли информация. В противном случае ролик будет автоматически удален.Функция будет использоваться, если достоверность информации в видео не может быть подтверждена или эксперты не уверены в ее точности.TikTok теперь будет добавлять к таким видео отметку "непроверенный контент". Об этом будут уведомлять авторов видео и предлагать им уточнить информацию. При попытке поделиться таким контентом пользователи получат уведомление о непроверенном содержании материала и предложение передумать или продолжить делиться.– сообщается в заявлении сервиса.