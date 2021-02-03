Соцсеть TikTok запускает новую опцию для борьбы с распространением недостоверной информации: пользователи будут получать уведомление о подозрительном контенте. Об этом пишет РИА Новости.
Фото: pixabay.com
Как заявили в TikTok, соцсеть будет отправлять публикуемые видео на проверку экспертным сервисам. Они установят, достоверна ли информация. В противном случае ролик будет автоматически удален.
Функция будет использоваться, если достоверность информации в видео не может быть подтверждена или эксперты не уверены в ее точности.
TikTok теперь будет добавлять к таким видео отметку "непроверенный контент". Об этом будут уведомлять авторов видео и предлагать им уточнить информацию. При попытке поделиться таким контентом пользователи получат уведомление о непроверенном содержании материала и предложение передумать или продолжить делиться.
– Сначала пользователь увидит уведомление на видео, если контент был рассмотрен, но не мог быть подтвержден. Создатель видео также получит сообщение, если зрители планируют поделиться помеченным видео. Их оповестят, что видео является неподтвержденным контентом. Этот дополнительный шаг позволяет взять паузу, чтобы люди обдумали свой следующий шаг и выбрали "закрыть" или "все равно поделиться", – сообщается в заявлении сервиса.
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TikTok запустит новую функцию для борьбы с распространением дезинформации
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