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TikTok изменит алгоритм подбора рекомендованных видео

Популярная соцсеть TikTok изменит алгоритм для избежания частого показа пользователям видео с одинаковым содержанием. С какой целью это делается, пишет РИА Новости.


Как заявляют в TikTok, корректировки вносятся с целью убедиться, что «рекомендации не будут непреднамеренно укреплять точки зрения, которые могут плохо сказаться на благополучии человека». Например, речь о роликах об одиночестве или жестких диетах.

Изменения гарантируют: теперь в разделе рекомендаций не только будут показываться видео от разных создателей и с разным звуковым сопровождением, они также не будут включать в себя одни и те же темы, которые при постоянном просмотре могут быть опасными.

Фото: pixabay.com
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