Тиханский о ситуации на границе: мы увидели циничность польских властей

Такое мнение выразил военно-политический аналитик Александр Тиханский в эфире телеканала ОНТ.
– Мы увидели такую циничность и польской элиты, и польских властей, и польских правоохранительных органов. Во-первых, по международной конвенции нельзя применять водометы, если температура на улице менее +10 градусов. Во-вторых, если в толпе есть несовершеннолетние, нельзя применять слезоточивый газ. Здесь налицо полное нарушение и попрание всех законов, но польские власти делают всё в угоду своим «хозяевам», – сказал Александр Тиханский.