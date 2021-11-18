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  2. Тиханский о ситуации на границе: мы увидели циничность польских властей

Тиханский о ситуации на границе: мы увидели циничность польских властей

Такое мнение выразил военно-политический аналитик Александр Тиханский в эфире телеканала ОНТ


– Мы увидели такую циничность и польской элиты, и польских властей, и польских правоохранительных органов. Во-первых, по международной конвенции нельзя применять водометы, если температура на улице менее +10 градусов. Во-вторых, если в толпе есть несовершеннолетние, нельзя применять слезоточивый газ. Здесь налицо полное нарушение и попрание всех законов, но польские власти делают всё в угоду своим «хозяевам», – сказал Александр Тиханский.
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК
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