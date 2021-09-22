Тигр растерзал пастуха на глазах у его коллег

Тигр в лесу в буферной зоне национального парка Тадоба-Эндхари около индийского города Чандрапур, штат Махараштра, растерзал пастуха на глазах у его коллег. Об этом сообщает издание Times of India.
36-летний Анил Сонул пас животных вместе с двумя другими пастухами. Пока мужчина следил за стадом, на него напал тигр. Подбежавшие к нему пастухи пытались отпугнуть хищника палками. Но Анил уже погиб.
Старший лесничий Рамеш Темаскар подтвердил факт гибели человека и рассказал, что семья покойного получила компенсацию в размере 25 тысяч индийских рупий. Он также добавил, что в районе места происшествия были установлены камеры, чтобы найти зверя. Жителей ближайших деревень призвали отказаться от походов в лес.
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