Тетеринское водохранилище сняли с дрона. Смотрите красивое аэровидео

Тетеринское водохранилище сняли с высоты птичьего полета. Посмотрите новое аэровидео от Павла Кузьмина и Елены Русиновой. Озеро находится в Круглянском районе Могилевской области. Площадь водохранилища – 4,6 км², протяженность – 9,5 км. Глубина озера от 1 до 3 метров, дно выстлано илом и торфом. Озеро служит для энергетических целей, рядом построена Тетеринская ГЭС. Водохранилище зарыбляют, рыбаков здесь можно встретить в любое время года. На берегу водоема стоит агрогородок Тетерино. В тихой и уютной деревне проживает около 500 человек.



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