Тестовый период по сниженным тарифам в роуминге между Россией и Беларусью продлили до конца 2021-го

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Краткая справка: Россия и Беларусь ранее договорились о снижении с 1 ноября до конца 2020 года стоимости интерконнекта на территории Союзного государства с 30 центов до 1,5 цента за минуту. Как заявлял, в 2021-м планировался переход к постоянному применению комфортных абонентских роуминговых тарифов.Однако тестовый режим решили продлить. Это подтвердили в «Мегафоне» и Tele2. МТС и «Билайн» также сообщили, что сниженные тарифы в роуминге продолжат действовать в текущем году.В ходе тестового периода российские и белорусские операторы отрабатывают вопросы межоператорского взаимодействия, тестируют каналы связи, системы коммутации и биллинга для определения корректности прохождения и тарификации роумингового трафика.