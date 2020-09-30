Сегодня в «Великом камне» состоялась церемония передачи оборудования и запуска тестовой зоны 5G. В мероприятии приняло участие руководство Администрации и Компании по развитию индустриального парка, РУП «Белтелеком» и ООО «Бел Хуавэй Технолоджис». В ходе церемонии между ООО «Бел Хуавэй Технолоджис» и «Великим камнем» было подписано соответствующее соглашение, сообщается на официальном сайте Китайско-Белорусского индустриального парка.
Первый заместитель генерального директора РУП «Белтелеком» Геннадий Мельников сообщил, что с сегодняшнего дня становится возможным развертывание в Беларуси двух тестовых зон – в «Великом камне» и в Копыле. Предполагается, что технология 5G будет применяться в таких областях, как фиксированный беспроводной доступ, мобильный широкополосный доступ, видеоконтроль, мобильный корреспондент, беспилотный транспорт и других.
В индустриальном парке развитию технологии 5G уделяется пристальное внимание. Так, в феврале текущего года было подписано соглашение о сотрудничестве с Министерством связи и информатизации Беларуси. Документ направлен на развитие технологий 5G на территории «Великого камня», а также других сфер взаимодействия в области электро- и почтовой связи.
Фото: industrialpark.by
Опубликовано:
194
Тестовая зона 5G появилась в «Великом камне»
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter