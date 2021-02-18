Теперь сдать ПЦР-тест в Национальном аэропорту можно прямо перед вылетом. Мы посмотрели, как это работает

Для удобства пассажиров в аэропорту организовано лабораторное тестирование на COVID-19.

Только для авиапассажиров!

Лабораторию следует искать в 5–6 секторе зоны вылета на третьем этаже.

Материал для исследования — мазок из носоглотки.

В ногу со временем

За один раз на наличие коронавирусной инфекции можно проверить 34 образца.

Лабораторию следует искать в 5—6-м секторе зоны вылета на третьем этаже, ее легко опознать по информационной табличке и очереди из пассажиров. Оплатить процедуру можно через ЕРИП, интернет-банкинг и прочими способами, а также в кассе аэропорта. Стоимость ПЦР-теста составляет 39,8 рубля для граждан Беларуси, 57,58 рубля — для иностранных граждан, а при расчете на месте придется заплатить еще и 15 рублей комиссии.Лаборанты принимают пассажиров по живой очереди, предварительной записи пока не предусмотрено. При себе обязательно следует иметь паспорт, билет на самолет или посадочный талон, а также подтверждение оплаты в бумажном или электронном виде. Регистратор зафиксирует паспортные данные клиента, после чего за специальной ширмой лаборант возьмет мазок из носоглотки, то есть через нос. Бояться не следует: тампоны тонкие, одноразовые, стерильные, палочки мягкие и гибкие.Результат ПЦР-теста будет готов через 2 часа и 40 минут — именно до такого времени удалось сократить протяженность исследования благодаря использованию передовых технологий и новых тест-систем. Пассажир получает на руки документ с результатами на русском и английском языках, а также с QR-кодом. Если навести на него телефон или планшет со специальной программой, откроется информация о лаборатории, где произвели тест. Это предусмотрено для защиты от подделок, фальсификаций.— рассказываетЛаборатория работает с понедельника по пятницу включительно, с 09:00 до 18:00. Но специально для рейса, который вылетает в Амстердам, работа начинается в 06:30. Нидерланды требуют, кроме результатов обычного ПЦР-теста, предоставлять дополнительные, полученные методом ИХА, причем проведен тест должен быть за четыре часа до вылета. Это исследование должны пройти все пассажиры рейса. Материал для него такой же — мазок из носоглотки, а вот время проведения диагностического экспресс-теста занимает лишь 20 минут. Стоимость его без учета комиссии составляет 44,69 рубля для граждан Беларуси и 48,48 рубля — для иностранцев.Наталья Николаевна отмечает, что количество пассажиров, желающих сдать ПЦР-тест, очень велико, мощности же лаборатории позволяют обслужить в день не более 102 человек:Кроме двух вышеназванных методов исследования на наличие COVID-19, существует и третий — метод петлевой изотермической амплификации. Такому тесту доверяют, например, в Великобритании. Наталья Левшина сообщает, что в настоящее время над ним идет работа, и не исключает, что уже в марте метод тоже будет внедрен в лаборатории Национального аэропорта «Минск».