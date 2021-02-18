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Источник: Газета «Рэспублiка»
Газета «Рэспублiка»

Теперь сдать ПЦР-тест в Национальном аэропорту можно прямо перед вылетом. Мы посмотрели, как это работает

Тест проведи — и полетели

С 15 февраля пассажиры, вылетающие из Национального аэропорта Минск или прибывающие туда, могут обратиться в лабораторию в здании аэровокзала, которая проводит исследования по диагностике коронавирусной инфекции, и сдать ПЦР-тест. Корреспондент «Р» отправилась в главную воздушную гавань страны, чтобы посмотреть, как это работает и пользуется ли спросом такая услуга. 

Для удобства пассажиров в аэропорту организовано лабораторное тестирование на COVID-19.

Только для авиапассажиров!

Лабораторию следует искать в 5—6-м секторе зоны вылета на третьем этаже, ее легко опознать по информационной табличке и очереди из пассажиров. Оплатить процедуру можно через ЕРИП, интернет-банкинг и прочими способами, а также в кассе аэропорта. Стоимость ПЦР-теста составляет 39,8 рубля для граждан Беларуси, 57,58 рубля — для иностранных граждан, а при расчете на месте придется заплатить еще и 15 рублей комиссии.

Лабораторию следует искать в 5–6 секторе зоны вылета на третьем этаже.

Лаборанты принимают пассажиров по живой очереди, предварительной записи пока не предусмотрено. При себе обязательно следует иметь паспорт, билет на самолет или посадочный талон, а также подтверждение оплаты в бумажном или электронном виде. Регистратор зафиксирует паспортные данные клиента, после чего за специальной ширмой лаборант возьмет мазок из носоглотки, то есть через нос. Бояться не следует: тампоны тонкие, одноразовые, стерильные, палочки мягкие и гибкие. 

Результат ПЦР-теста будет готов через 2 часа и 40 минут — именно до такого времени удалось сократить протяженность исследования благодаря использованию передовых технологий и новых тест-систем. Пассажир получает на руки документ с результатами на русском и английском языках, а также с QR-кодом. Если навести на него телефон или планшет со специальной программой, откроется информация о лаборатории, где произвели тест. Это предусмотрено для защиты от подделок, фальсификаций. 

Материал для исследования — мазок из носоглотки.

В ногу со временем

— Задача организовать обследование пассажиров Национального аэропорта Минск перед нами была поставлена в августе прошлого года, а уже 1 сентября мы открыли лабораторию, где проводили тестирование иммунохимическим методом по выявлению антигена коронавируса (ИХА). Тест мог сделать любой желающий, который вылетал за пределы Беларуси. Однако далеко не все страны принимают результаты исследования этим методом, многие требуют только ПЦР. Мы должны идти в ногу со временем, удовлетворять потребности граждан, и поэтому с 15 февраля внедрили и такой метод, — рассказывает Наталья Левшина, заведующая микробиологической лабораторией Минского городского центра гигиены и эпидемиологии.

За один раз на наличие коронавирусной инфекции можно проверить 34 образца.

Лаборатория работает с понедельника по пятницу включительно, с 09:00 до 18:00. Но специально для рейса, который вылетает в Амстердам, работа начинается в 06:30. Нидерланды требуют, кроме результатов обычного ПЦР-теста, предоставлять дополнительные, полученные методом ИХА, причем проведен тест должен быть за четыре часа до вылета. Это исследование должны пройти все пассажиры рейса. Материал для него такой же — мазок из носоглотки, а вот время проведения диагностического экспресс-теста занимает лишь 20 минут. Стоимость его без учета комиссии составляет 44,69 рубля для граждан Беларуси и 48,48 рубля — для иностранцев. 

Наталья Николаевна отмечает, что количество пассажиров, желающих сдать ПЦР-тест, очень велико, мощности же лаборатории позволяют обслужить в день не более 102 человек:


— Сейчас налаживается такой рабочий ритм лаборатории, который позволил бы удовлетворить потребности пассажиров, при этом соблюдая все положенные технические регламенты. При этом важно понимать: на ПЦР-тест необходимо время, за час его никак не провести! Поэтому нужно планировать свое время и приезжать за 4—5 часов до регистрации. А еще лучше, если поездка не является спонтанной, заранее пройти тест в других лабораториях, ведь срок действия справки об его прохождении — 48—72 часа. 

Кроме двух вышеназванных методов исследования на наличие COVID-19, существует и третий — метод петлевой изотермической амплификации. Такому тесту доверяют, например, в Великобритании. Наталья Левшина сообщает, что в настоящее время над ним идет работа, и не исключает, что уже в марте метод тоже будет внедрен в лаборатории Национального аэропорта «Минск». 

nevmer@sb.by

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Фото: Алексей ВЯЗМИТИНОВ
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