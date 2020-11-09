Тест на SARS-Cov-2 можно сдать в ГМУ

Провериться может любой желающий. Мазок специалисты берут с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм по будням с 9.00 до 11.00.В вузе пояснили: результат будет готов на следующий день. Заключения можно будет получить в будние с 15.00 до 17.00. Стоимость исследования для граждан Беларуси – BYN 34,31, взятие материала – BYN 1,92. Для иностранцев - BYN 50 и BYN 2,79.Исследование и выдача результатов производится по адресу в Гомеле: улица Карла Маркса, 11а. За дополнительной информацией обращаться по телефону +375 232 22-33-69.