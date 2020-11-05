Компания Tesla практически завершила рестайлинг электропикапа Cybertruck, который был представлен осенью 2019 года и не поступил в продажу до сих пор. Глава Tesla Илон Маск сообщил, что компания покажет обновленную модель «через месяц или около того», пишет Motor.ru.
Cybertruck получил угловатый металлический кузов, который удивил публику отсутствием сходства с другими моделями марки. Также у автолюбителей возникли вопросы насчет безопасности. В декабре 2019 года, через месяц после премьеры пикапа, эксперты заявили, что в подобном виде авто нельзя выпускать на дороги Европы, так как его жесткий кузов опасен для пешеходов и пассажиров.
Маск подчеркнул, что готов к худшему развитию сценария. Если Cybertruck будет ожидать провал, на рынке Tesla машину заменит пикап с более привычной для потребителя внешностью.
Какие обновления получит Cybertruck, пока не сообщается. Однако ожидать радикальных преображений точно не стоит.
На данный момент предзаказ на Cybertruck оформило более 500 тысяч человек по всему миру. В 2021 году на конвейер встанут более дорогие версии пикапа, способные проезжать на одной зарядке от 480 до 800 километров, а базовый вариант присоединится к ним позже.
Фото: Tesla
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Tesla готовится показать обновленный Cybertruck
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Андрей МУКОВОЗЧИК
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