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Тертель рассказал о дальнейших планах некоторых стран по подрыву основ нашего государства

Такую информацию председатель КГБ Иван Тертель предоставил сегодня на встрече Президента с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями государственных органов:

Фото из архива БЕЛТА

- Очевидно, что наш противник обладает огромными ресурсами, отработанными технологиями и умением играть в долгую. Добываемая разведкой, контрразведкой, другими подразделениями КГБ информация свидетельствует, что работа по подрыву основ нашего государства в перспективе будет концентрироваться на следующих направлениях. В долгосрочном периоде (и под это уже выделены сотни миллионов долларов) ставка делается на отработку целых социальных групп. В первую очередь молодежи, начиная со школьной скамьи, работников медицинской сферы и ИТ-сектора, предпринимателей в плане привития им антигосударственных ценностей. На ближайшую перспективу ставятся задачи о внесении раскола в вертикаль власти и особенно в силовой блок, поиска предателей в рядах государственных служащих, созданию условий для одномоментного обвала экономики и вывода на этом фоне людей на улице, постоянному провоцированию напряженности, поддержанию протестного потенциала среди своих сторонников. Понимая, что методы так называемого мирного протеста не дают результатов, наши оппоненты последовательно идут по пути эскалации. Отдельные перешли к методам террора и подготовке вооруженных переворотов при прямом участии заинтересованных внешних сил. Подробно останавливаться на этом этапе не буду. Конкретные факты широко представлены в СМИ, ведется следствие. Примечательно, что очевидно не мирный характер устремлений к Республике Беларусь политическими кругами Запада умышленно замалчивается. Радикалы, экстремисты, террористы облекаются в ореол правозащитников, журналистов, гражданских активистов и борцов за свободу. Крайне опасный подход, который может бумерангом ударить по его авторам. Работу по данному направлению Комитет последовательно наращивает. К сожалению, не все радикалы и их кураторы воспринимают наши предупреждения адекватно. У спонсоров фактически терроризма сохраняется иллюзия бездоказанности и вседозволенности. Присутствует уверенность, что их деятельность остается незамеченной. Предупреждаю: это самообман. Отмечаем постоянные попытки найти или искусственно создать пресловутый триггер, который позволит взорвать ситуацию. В качестве такой попытки, по нашим оценкам, необходимо рассматривать инцидент с гражданским авиалайнером 23 мая. Здесь налицо откровенная незаинтересованность со стороны коллективного Запада объективно разобраться с обстоятельствами происшествия, игнорирование очевидных факторов, сокрытие и вольная интерпретация важной информации.

Иван Тертель в связи с этим обратился к западным политикам:

- И особенно к зарубежным коллегам, которые неоднократно убеждались в нашей порядочности, объективности и стремлении к взаимному учету интересов. Отмечаю, что лицемерие по указанному событию превосходит все возможные границы и не останется без реакции с белорусской стороны. Скажу только одно: достаточно обнародовать ваши закрытые отчеты и доклады ваших дежурных сил ПВО за соответствующий период, чтобы убедиться в правоте белорусской позиции. Нам известно: вы детально осведомлены о реальных событиях того дня в воздушном пространстве Беларуси. И, кстати, попадут ли соответствующие отчеты в распоряжение ИКАО для объективного заключения?
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