Об этом сегодня на встрече Президента с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями государственных органов рассказал Председатель КГБ Иван Тертель:
– О якобы журналисте и гуманисте Протасевиче. Да, он задержан. Проводятся следственные действия. Неоспоримо, что данное лицо в полной мере соответствует определению террориста, боевика, наемника, участника кровавых событий в составе печально известного батальона «Азов», связанного с бесчинствами и гибелью мирного населения на юго-востоке Украины. И это не только наши данные и данные следствия, но и факты, изложенные в СМИ с личными признаниями Протасевича, которые широко доступны. Полученный опыт этот, подчеркиваю, гражданин Республики Беларусь активно применял в отношении нашей страны, являлся организатором и координатором массовых беспорядков, поставивших под угрозу жизнь и здоровье простых граждан и правоохранителей. Он же – руководитель одного из интернет-каналов, обоснованно признанного нашим законодательством экстремистским. Уже сегодня понятны причины истерики его зарубежных хозяев в Литве, Польше, в некоторых других западных государствах и Украине, которые гарантировали ему иммунитет от ответственности за совершаемые преступления. Очевидны и их опасения относительно активного сотрудничества Протасевича со следствием. Сейчас он дает показания о спонсорах подрывной деятельности против Беларуси, механизмах совершения преступления, стоящих за ними спецслужбах, политиках, организациях. Обещаю, в свое время – в ближайшее время – мы об этом подробно расскажем.
Фото: архив БЕЛТА
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Тертель о Протасевиче: данное лицо в полной мере соответствует определению террориста
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