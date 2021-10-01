Тертель о гибели сотрудника КГБ: мы знаем, кто является вдохновителем всего этого, и считаем, что они перешли красную черту

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Как сообщалось, 28 сентября в ходе проведения специальных мероприятий по отработке адресов, по которым могли находиться лица, причастные к террористической деятельности, в одной из квартир жилого дома особо опасный преступник из ружья открыл огонь на поражение по сотрудникам правоохранительных органов. В результате офицер Комитета госбезопасности был смертельно ранен.