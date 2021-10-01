Тертель о гибели сотрудника КГБ: мы знаем, кто является вдохновителем всего этого, и считаем, что они перешли красную черту

Сегодня в Минске проходит церемония прощания с сотрудником спецподразделения КГБ "Альфа" Дмитрием Федосюком, погибшим во время проведения спецоперации. Проститься с героем пришли члены Правительства, сослуживцы и все неравнодушные белорусы. Почтить память пришел и председатель КГБ Иван Тертель:
– Он был очень заботливым сыном, любящим мужем и отцом, верным другом, одним из самых лучших бойцов. Мы знаем, что он один из первых зашел в эту квартиру. У него было немного времени на реагирование. Он закрыл товарищей своим большим сердцем. Мы очень скорбим. Для Комитета госбезопасности это неординарное событие. Мы знаем, кто является вдохновителем всего этого, и считаем, что они перешли красную черту.
Как сообщалось, 28 сентября в ходе проведения специальных мероприятий по отработке адресов, по которым могли находиться лица, причастные к террористической деятельности, в одной из квартир жилого дома особо опасный преступник из ружья открыл огонь на поражение по сотрудникам правоохранительных органов. В результате офицер Комитета госбезопасности был смертельно ранен.