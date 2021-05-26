Об этом сегодня на встрече Президента с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями государственных органов рассказал Председатель КГБ Иван Тертель:
Фото из архива БЕЛТА
- Нам точно известно, что, оказавшись в ситуации, когда, благодаря сильной воле руководителя страны, внешними силами не достигнуты геополитические цели, не отработаны огромные вложенные ресурсы, заинтересованными кругами западных государств, их спецслужбами расчет делается на то, чтобы через две недели, месяц, полгода, может быть, через год, мы все-таки расслабимся, утратим бдительность, и они получат еще один шанс нанести удар и перевернуть страну. Оправдать их ожидания мы не имеем права. В этих условиях те, кто развязывает эту вакханалию, должны понимать, что, мы будем несмотря ни на что жестко и последовательно, бескомпромиссно отстаивать наши национальные интересы.
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Тертель: мы будем, несмотря ни на что, жестко и последовательно, бескомпромиссно отстаивать наши национальные интересы
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