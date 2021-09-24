Территориальные центры соцобслуживания Брестской области открывают филиалы на селе

Среди сельчан немало пожилых людей. И чтобы социальные услуги были для них доступнее, территориальные центры Брестской области создают филиалы в сельской местности. В этом году филиал открыли в Ивацевичском районе в городе Коссово. До конца года подобный организуют и в каменецком агрогородке Дмитровичи.

По словам директора Каменецкого ТЦСОН Елены Шаблинской, на базе филиала откроется дом совместного самостоятельного проживания пожилых людей. Под нужный для района соцобъект выделили второй этаж здания, сейчас там идет ремонт, на первом размещается врачебная амбулатория:

– У нас нет отделения с круглосуточным пребыванием, и в районе это первый совместный дом для пожилых. Перенимать опыт ездили в деревню Гончары Ляховичского района, где функционирует такой же. Переезда в общий дом ждут десять человек старше 65 лет из Каменца, Высокого и деревень Дмитровичского сельисполкома. Почему пожилые хотят жить под одной крышей? Говорят, вместе веселее и спокойней. Есть и более серьезные причины: у кого-то ветхий дом с неисправной печью, иногда в отдаленной деревне для престарелого невозможно найти соцработника.

Проживание бесплатное, постояльцы берут на себя только оплату «коммунальных» и услуг соцработника. Соцработник поможет наладить совместный быт и горячее питание для постояльцев, будет доставлять продукты и поддерживать чистоту. ТЦСОН планирует организовать для постояльцев и досуг – в доме будут работать кружки.

В целом дома совместного самостоятельного проживания, или дома зимовки, получили широкое распространение в регионе. Сейчас в 13 районах области действует 31 дом зимовки. Также в Березовском и Ляховичском районах организовано семь домов взаимопомощи. Набирают популярность новые формы соцобслуживания – замещающие и гостевые семьи, выездные мобильные бригады (когда несколько специалистов выезжают в отдаленные населенные пункты и оказывают комплексные социальные услуги местным жителям). Развиваются еще и такие услуги, как санаторий на дому, дневной присмотр.