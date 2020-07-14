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Терешко: белорусы не захотят потерять независимость и суверенитет

Белорусы – здравомыслящий народ, они не захотят потерять независимость и суверенитет. Такое мнение высказал начальник штаба – заместитель командира кадра отдельного батальона связи (линейного) 60-го отдельного полка связи майор Евгений Терешко, передает БЕЛТА.

"Делая свой выбор, буду учитывать все то, что уже сделано за эти годы. Посмотрите, какими стали белорусские города. Много внимания уделяется развитию малых городов, деревень, сельского хозяйства. Нужно отдавать голос за того человека, который показал себя на деле, а голословно может каждый говорить, – сказал Евгений Терешко. – Я негативно отношусь ко всем попыткам дестабилизировать ситуацию в стране. Все эти фейки и вбросы в интернете нацелены на то, чтобы подорвать нашу стабильность, сорвать избирательную кампанию и внедрить кого-то своего извне. Думаю, у нас здравомыслящий народ и он не захочет потерять независимость и суверенитет. Я буду голосовать за стабильность".

Вспоминая 1990-е годы, начальник штаба подчеркнул, что хорошо помнит это время. "Я был еще ребенком, но видел, как жили родители тогда. Зарплаты были мизерные. Сейчас родители себе могут больше позволить, в том числе отдых на море. То есть за это время многое изменилось, – отметил он. – Мне тоже не на что жаловаться. У меня хорошая зарплата. Как военнослужащему мне выделили кредит под 5% на строительство жилья. На данный момент состою в кооперативе, в ближайшее время должно начаться строительство. А сейчас пока снимаю жилье, часть средств мне компенсируют. То есть помощь и поддержка видны".

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