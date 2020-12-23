Терентьев встретился с министром высшего образования и научных исследований Египта

Накануне состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Арабской Республике Египет Сергея Терентьева с министром высшего образования и научных исследований Арабской Республики Египет Халидом Абдельгаффаром, проинформировали sb.by в пресс-службе МИД Беларуси.
Стороны обсудили состояние сотрудничества Беларуси и Египта в сфере высшего образования. Собеседники высоко оценили развитие академического и научно-практического взаимодействия Каирского, Айншамского и Кафрэльшейхского университетов с белорусскими партнерами – Белорусским государственным университетом, Белорусским государственным медицинским университетом и Белорусским государственным университетом информатики и радиоэлектроники. Договорились содействовать дальнейшему развитию межуниверситетского сотрудничества двух стран.
В ходе встречи Сергей Терентьев и Халид Абдельгаффар также рассмотрели график планируемых двусторонних визитов и мероприятий высокого уровня.
Фото: МИД
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