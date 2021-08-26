Теребление льна завершается в Беларуси

К сегодняшнему утру оборачивание лент льна выполнено на 23,2 тыс. га (56,5% к вытеребленному). Льнотреста поднята на 16,3 тыс. га (39,4% уборочной площади).В стране собрано уже 6291,5 тыс. тонн зерна при урожайности 30,8 ц/га. Лидирующую позицию за собой сохраняет Минская область. В ее закромах – 1619 тыс. тонн зерна. Хорошие результаты и у Брестской области, там аграрии собрали 1175,2 тыс. тонн зерна. В тройку лидеров вошла Гродненская область с показателем 1094,7 тыс. тонн. В Могилевской собрано 850,8 тыс. тонн зерна, а в Гомельской – 780,4. На Витебщине аграрии достигли результата 771,4 тыс. тонн.Зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы, гречихи, проса) убраны с 2043,2 тыс. га, что составляет 96,4% запланированной площади.Продолжается уборка гречихи – убрано 0,29 тыс. га, что составляет 0,94% от общего плана.Кроме того, в республике заготовлено 863,9 тыс. тонн сена (77,3% к плану), почти завершена заготовка сенажа – 12 229,2 тыс. тонн (90,5% к плану).