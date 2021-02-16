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Терапевт рассказала, почему во время распространения COVID-19 важно начать худеть

Еще в начале пандемии стало понятно, что среди тяжелых больных коронавирусом много людей с ожирением. Именно поэтому врачи все чаще начали обращать внимание на проблему лишнего веса и призывать бороться с ней. О том, почему это важно, в программе "Жить здорово" рассказала врач-терапевт, доктор медицинских наук, профессор Елена Малышева.


Медик объяснила, что жир, находящийся на животе, давит на легкие диафрагмой, поэтому чем больше подкожных отложений, тем это хуже для здоровья человека.

– В подобной ситуации легкие могут иметь сразу три болезни: рестриктивную болезнь, вентиляционный синдром, когда невозможность продышаться, и остановку дыхания во сне. Сегодня доказано, что последняя проблема в пять раз увеличивает смертность от коронавируса. Но даже если не брать это в расчет, важно помнить, что для легких в жатом и плохом состоянии любая инфекция смертельна. Поэтому похудеть надо, чтобы легкие расправились, – сказала Елена Малышева.

Медик также добавила, что диета не должна включать в себя отказ от еды. Есть нужно, но рацион должен быть правильным.

Фото: pixabay.com
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