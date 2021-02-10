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  2. Терапевт рассказала, можно ли людям старше 65 лет вакцинироваться от коронавируса

Терапевт рассказала, можно ли людям старше 65 лет вакцинироваться от коронавируса

Вопрос проведения вакцинации от коронавируса остро стоит перед населением. В настоящий момент периодически расширяют группы тех людей, которые могут получать прививку от новой инфекции. Однако многих все еще интересует существование предельного возраста, после которого не стоит проводить вакцинацию. Все сомнения в программе «Жить здорово» развеяла врач-терапевт, доктор медицинских наук, профессор Елена Малышева.


 Вакцинация начинается с 19 лет. До 18 процедура никому не проводится. На сегодня верхних возрастных ограничений нет. Они сняты полностью. Первоначально вакцина была зарегистрирована от 18 до 65 лет. Я говорю сейчас о препарате «Спутник V». Затем посмотрели группу 65 плюс и показали, что у этих людей вакцина также вызывает выработку особых вируснейтрализующих антител, – отметила медик.

По словам врача, среди пациентов в возрасте 80 лет и больше умирает каждый третий, от 70 до 80 – каждый четвертый, а от 60 до 70 – каждый пятый человек.

– То есть самая высокая смертность существует именно в старшей группе, поэтому для них вакцинация является безопасной. При этом риск тяжело болеть и умереть в тысячи и в миллионы раз выше любых побочных эффектов от препарата, – резюмировала Елена Малышева.

Фото: pixabay.com
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