Вопрос проведения вакцинации от коронавируса остро стоит перед населением. В настоящий момент периодически расширяют группы тех людей, которые могут получать прививку от новой инфекции. Однако многих все еще интересует существование предельного возраста, после которого не стоит проводить вакцинацию. Все сомнения в программе «Жить здорово» развеяла врач-терапевт, доктор медицинских наук, профессор Елена Малышева.
– Вакцинация начинается с 19 лет. До 18 процедура никому не проводится. На сегодня верхних возрастных ограничений нет. Они сняты полностью. Первоначально вакцина была зарегистрирована от 18 до 65 лет. Я говорю сейчас о препарате «Спутник V». Затем посмотрели группу 65 плюс и показали, что у этих людей вакцина также вызывает выработку особых вируснейтрализующих антител, – отметила медик.
По словам врача, среди пациентов в возрасте 80 лет и больше умирает каждый третий, от 70 до 80 – каждый четвертый, а от 60 до 70 – каждый пятый человек.
– То есть самая высокая смертность существует именно в старшей группе, поэтому для них вакцинация является безопасной. При этом риск тяжело болеть и умереть в тысячи и в миллионы раз выше любых побочных эффектов от препарата, – резюмировала Елена Малышева.
Фото: pixabay.com
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Терапевт рассказала, можно ли людям старше 65 лет вакцинироваться от коронавируса
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