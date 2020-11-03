Теракт в Вене. Что известно на данный момент

Вчера поздно вечером несколько человек, вооруженных винтовками, устроили стрельбу в шести разных местах Вены, в том числе рядом с синагогой. В результате нападений, которые канцлер Австрии Себастьян Курц назвал террористической атакой, два (а по некоторым данным – три) человека погибли и еще четырнадцать пострадали, среди пострадавших – сотрудник полиции.
Австрийская полиция смогла нейтрализовать как минимум одного из участников нападений. Есть информация о том, что несколько подозреваемых задержаны. Однако официально она пока не подтверждена. Ведутся оперативно-разыскные мероприятия.
Населению рекомендовано избегать общественных мест. А школьники освобождены от занятий. Кроме того, Австрия в рамках усиления мер безопасности по согласованию с соседними странами усилила контроль на границах.
Мировое сообщество, разумеется, осудило произошедшее в столице Австрии. В частности, это сделал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. «Генеральный секретарь решительно осуждает эти нападения и подтверждает солидарность ООН с народом и правительством Австрии» – отмечается в сообщении, которое распространила пресс-служба Организации Объединенных Наций. Кроме того, в заявлении подчеркивается, что глава организации пристально следит за развитием ситуации в центре Вены, а также выражает глубокие соболезнования семьям погибших и желает скорейшего выздоровления пострадавшим.
Президент США Дональд Трамп назвал «гнусным актом терроризма» произошедшую стрельбу в Вене и призвал прекратить атаки на мирных жителей. «Наши молитвы с жителями Вены после очередного гнусного террористического акта в Европе. Эти подлые нападения в отношении невинных людей должны быть прекращены. США стоит плечом к плечу с Австрией, Францией и всей Европой в борьбе с террористами», – написал глава Белого дома на своей странице в Twitter.
Отреагировал и кандидат в президенты США от демократов Джозеф Байден, заявивший о необходимости единства в том, что касается противодействия ненависти и насилию. Соответствующее заявление политик также разместил в Twitter-аккаунте. «После чудовищного теракта в Вене Джилл [супруга Байдена] и я молимся о пострадавших и их семьях. Мы все должны вместе противостоять ненависти и насилию», – написал он.
С осуждением «трусливого теракта» в Вене выступили также руководители институтов Евросоюза: глава Европейского совета Шарль Мишель, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, спикер Европарламента Давид Сассоли и глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.
«Европа категорически осуждает этот трусливый теракт, направленный против жизней людей и человеческих ценностей. Мои мысли со всеми пострадавшими и жителями Вены, мы поддерживаем Австрию», – написал в своем аккаунте в Twitter Шарль Мишель.
«Мы сильнее ненависти и террора», – добавила к этому Урсула фон дер Ляйен.
Остальные лидеры институтов ЕС написали аналогичные посты в Twitter.
Россия также выразила соболезнования Австрии в связи с произошедшим терактом в Вене. Об этом заявила ТАСС во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Дипломат также добавила, что посольство России в Вене находится в контакте с австрийскими компетентными органами для прояснения вопроса о гражданской принадлежности убитых и пострадавших в ходе теракта.
Белорусские дипломаты в контакте с австрийскими правоохранителями уточняют, нет ли среди пострадавших граждан Беларуси.
Американская организация SITE Intelligence group, которая занимается отслеживанием деятельности террористов в интернете, утверждает, что джихадисты назвали стрельбу в Вене «расплатой за участие в коалиции» США против террористической группировки «Исламское государство».
В свою очередь министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер заявил, что стрельбу по прохожим в Вене открыл по меньшей мере один исламистский террорист, который симпатизировал группировке ИГ.
Видео: Пул N3
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Теракт в Вене. Что известно на данный момент
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