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  2. Теплые одеяла, подушки, пледы: БСЖ при поддержке Минпрома везет на границу гуманитарную помощь

Теплые одеяла, подушки, пледы: БСЖ при поддержке Минпрома везет на границу гуманитарную помощь

Объединенная организация Министерства промышленности  ОО "Белорусский союз женщин" при поддержке Минпрома организовала сбор вещей для помощи беженцам. Сегодня состоялась отгрузка на границу гуманитарной помощи: более 2000 теплых одеял, подушек, полотенец и сопутствующих товаров первой необходимости. 



– Никто не может остаться безразличным к тому, что сегодня происходит на белорусско-польской границе. Мы, союз женщин Министерства промышленности, искренне сопереживаем детям, пожилым людям, беременным женщинам, всем тем, кто оказался сейчас в непростой ситуации на границе, – отметила Надежда Лазаревич, председатель объединенной организации Министерства промышленности Республики Беларусь ОО "Белорусский союз женщин"


Она отметила, что организация будет делать всё от нее зависящее, чтобы помощь дошла до каждого, кто в ней нуждается.  


В сборе гуманитарной помощи приняли участие следующие организации Министерства промышленности: холдинг «Горизонт», холдинг «БелОМО», холдинг «Автокомпоненты», холдинг «БЕЛАВТОМАЗ», холдинг «Белорусская металлургическая компания», ОАО «Белвторчермет» с дочерними филиалами, «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ», холдинг «Минский моторный завод», холдинг «Бобруйскагромаш», холдинг «Интеграл», «МТЗ-ХОЛДИНГ», холдинг «Гомсельмаш», холдинг «МЭТЗ им. В.И. Козлова», научно-производственный холдинг точного машиностроения «Планар» и холдинг «Могилевлифтмаш». 


За последние три дня активистками Гродненской, Минской городской и областной организаций собрано более 7 тысяч единиц продуктовых наборов и более 3 тысяч единиц одежды.

Ирина Степаненко, председатель Гродненской областной организации ОО «БСЖ»: 

– Каждому, кто сейчас попал в эту непростую ситуацию, нужна и важна наша помощь. Мы просто не можем быть безразличны к чужой беде. Мы как женщины не можем спокойно смотреть на страдания детей, других женщин, которые оказались в холоде, без еды и крова. Ежедневная доставка помощи будет продолжена, пока это требуется.


Фото предоставлены Белорусским союзом женщин
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