Теплые одеяла, подушки, пледы: БСЖ при поддержке Минпрома везет на границу гуманитарную помощь

отметилаОна отметила, что организация будет делать всё от нее зависящее, чтобы помощь дошла до каждого, кто в ней нуждается.В сборе гуманитарной помощи приняли участие следующие организации Министерства промышленности: холдинг «Горизонт», холдинг «БелОМО», холдинг «Автокомпоненты», холдинг «БЕЛАВТОМАЗ», холдинг «Белорусская металлургическая компания», ОАО «Белвторчермет» с дочерними филиалами, «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ», холдинг «Минский моторный завод», холдинг «Бобруйскагромаш», холдинг «Интеграл», «МТЗ-ХОЛДИНГ», холдинг «Гомсельмаш», холдинг «МЭТЗ им. В.И. Козлова», научно-производственный холдинг точного машиностроения «Планар» и холдинг «Могилевлифтмаш».За последние три дня активистками Гродненской, Минской городской и областной организаций собрано более 7 тысяч единиц продуктовых наборов и более 3 тысяч единиц одежды.Фото предоставлены Белорусским союзом женщин