Тепловизор установили на железнодорожном вокзале в Минске

Устройство пока работает в тестовом режиме, передает Минск-Новости.

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Тепловизор установили на втором этаже железнодорожного вокзала перед залом ожидания. Оказалось, в среднем в сутки оно фиксирует 4—5 человек с повышенной температурой.

— Данные поступают на компьютер к администратору зала, там же дежурит милиционер. Человека, у которого выявили повышенную температуру, вежливо просят спуститься на 1-й этаж в медпункт, где окажут помощь врачи 38-й поликлиники, — рассказал заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович.

По его словам, врачи на месте оказывают помощь, выдают больному маску или вызывают "скорую".