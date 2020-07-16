Тепло возвращается: в пятницу в Беларуси до +28, в выходные до 29 тепла

В Беларуси продолжает теплеть, на большей части территории страны осадков до конца недели не будет.





В последний будний день этой недели ожидается переменная облачность. Кратковременные дожди и грозы в пятницу 17 июля возможны ночью местами по Брестской и Гродненской областям, а днем и в отдельных районах Гомельской области, сообщили sb.by в Республиканском гидрометцентре. «Ветер неустойчивый 3–8 м/с, при грозах порывы до 14 м/с», – проинформировали синоптики. Ночью по стране +8… +14, днем +22… +28.

В Минске в пятницу ночью +12, в оксрестностях +9, днем +24 В Гродно и Гомеле +12/+26 В Бресте +13/+25 В Могилеве +12/+25 В Витебске +12/+24 Кратковременные осадки ожидаются лишь в Бресте

По данным многолетних метеонаблюдений, в Минске 17 июля теплее всего было в 2001 году – плюс 32,1°С, а холоднее всего в 1929 – плюс 6,4°С

В выходные осадков станет еще меньше. В субботу 18 июля лишь в отдельных районах по юго-западу прогнозируются кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью и утром слабый туман. Ветер восточной четверти 4–9 м/с, при грозах порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +7… +14, по юго-западу до +16, днем от +22 до +28.

В воскресенье 19 июля также преимущественно без осадков, лишь днем в отдельных районах Брестской и Витебской областей кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью и утром слабый туман. «Ветер восточной четверти 4–9 м/с, при грозах порывы до 14 м/с», – сообщили в Белгидромете. Температура воздуха в ночные часы составит по стране +8… +14, по юго-западу до +16, а днем от 23 до 29 тепла.