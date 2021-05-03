Акция «Подари радость ближнему» проходит на Минщине

По всей Минщине в эти пасхальные дни проходит акция «Подари радость ближнему». Руководство области и райисполкомов, общественные деятели, волонтеры, священнослужители поздравляют жильцов и воспитанников интернатных учреждений со светлым праздником Пасхи и дарят подарки.



Сегодня председатель Миноблисполкома Александр Турчин и Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси едут в гости к подопечным Логойского дома-интерната для престарелых и инвалидов.



В доброжелательной атмосфере за чашкой чая они пообщаются с пожилыми людьми с инвалидностью и вручат каждому по подарку. Для оказавшихся в социальном учреждении внимание и забота высоких гостей и простых волонтеров значат очень много. Пребывающих в доме-интернате для престарелых и инвалидов поддержат не только добрым словом, но и делом. Предусмотрено вручение денежного сертификата от руководителя Минской области на 2200 рублей и другие подарки от Белорусской православной церкви.



В рамках новой благотворительной инициативы, призывающей белорусов к единству, добру и милосердию, более четырех тысяч человек центрального региона получат поздравления со светлым праздником Пасхи. В благом деле участвует и Белорусский союз женщин. Его представительницы на этой неделе посетят с подарками пациентов в палатах сестринского ухода больниц, отделений круглосуточного пребывания, работающих на базе региональных центров соцобслуживания населения.