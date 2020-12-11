Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.53
EUR: 3.08
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Всебелорусское собрание
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Тепло и стильно: специалист перечислила вещи, которые должны быть в зимнем гардеробе

Тепло и стильно: специалист перечислила вещи, которые должны быть в зимнем гардеробе

В зимнее время года для девушек особенно важно выглядеть стильно, но при этом чувствовать тепло и комфорт. Некоторые считают, что добиться такого эффекта практически невозможно. Персональный стилист Маргарита Мурадова же другого мнения. В своем YouTube-канале специалист раскрыла лайфхаки, способные помочь девушкам выбрать уютную, красивую, а главное теплую одежду на зиму.


Есть несколько основных способов, которые позволят утеплиться, но сделают это максимально незаметно.

– Логично, что если мы утепляемся, то надеваем, например, свитер или джемпер, еще и рубашку. В таких случаях одежда добавляет объема, становятся заметны все слои, – сказала стилист.

Среди "шпионских" предметов в первую очередь Маргарита Мурадова назвала термобелье:

– Абсолютно недооцененная вещь в зимнем гардеробе. Это очень комфортное изделие из максимально тонкого материала, который за счет синтетического волокна задерживает тепло, исходящий от тела, а не отдает его, как это обычно происходит со стандартной одеждой, – рассказала стилист.

Эксперт также добавила, что благодаря тонкости изделия оно прекрасно ложится под любые вещи.

Следующий способ незаметно утеплиться – надеть водолазку.

– Она прекрасно ложится под свитер или рубашку. И сейчас это один из очень классных многослойных приемов, когда на вас надета водолазка, потом рубашка, следом жакет. Это тепло, красиво, многослойно и функционально, – отметила стилист.

Еще один эффективный способ утеплиться зимой – плотные однотонные или яркие цветные колготки.

– Они могут быть хлопковыми или нейлоновыми. Главное, чтобы колготки были от 100–150 до 200 den. Отмечу, что в этом сезоне данное изделие безумно актуально, – подчеркнула специалист.

Не все любят перчатки, однако носить их зимой необходимо, ведь только так мороз не испортит нежную кожу рук.

– Рекомендую перчатки без пальцев. Кончики рук они защищать не будут, но хотя бы прикроют ладонь. Данная вещь – прекрасный альтернативный вариант, который обеспечит доступ к телефону, но одновременно с этим защитит хотя бы большую часть руки, – обратила внимание Маргарита Мурадова.

Фото: pixabay.com
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Панамки, шерстяные бейсболки и косынки: fashion-блогер назвала лучшие головные уборы на зиму
Какой будет зима и какой погоды ждать в Новый год? Узнали у профессиональных и народных синоптиков
Что изменится в Правилах охоты и ведения охотничьего хозяйства, расскажут представители Минлесхоза и Госинспекции
В Минске возобновила работу 4-я женская консультация
Олег Рыженков: никто не мог предположить, что выступления Алимбековой станут настолько яркими
Задержано двое подозреваемых - по факту смерти 60-летней солигорчанки
На дорогах гололедица: советы для водителей
Презентация экономического и инвестиционного потенциала Беларуси прошла в словацком городе Жилина
Память под ударом. Эксперты отмечают ползучую героизацию нацизма
Выставка тату, звонок Деду Морозу и романтика звездного неба: 8 идей для интересных выходных
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
А у нас во дворе…
Профсоюзы помогают сохранить зарплату на достойном уровне
Посол Беларуси в Болгарии обсудил с мэром Плевена развитие регионального сотрудничества и побратимских связей
ГАИ Минска: самый распространенный вид ДТП – наезд на пешехода
В Могилевской области 14 человек с ограниченными физическими возможностями оформились ремесленниками
Установлена личность матери младенца, тело которого нашли в мусорном контейнере
Danone будет выпускать йогурты из бракованных продуктов
Тепло и стильно: специалист перечислила вещи, которые должны быть в зимнем гардеробе
Как уберечься от гололедных травм
Риелторы отмечают неустойчивую динамику на рынке жилья
Постные рыбные блюда. Рецепты для Рождественского поста
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Пляски на костях
Алимбекова впервые в карьере выиграла личную гонку на Кубке мира
В разных уголках мира начинается массовая вакцинация от коронавируса. Идет к этому и Беларусь
Задайте вопрос эксперту о COVID-19
Роль молодежи важна в инновационном развитии страны – Линевич
Главный санитарный врач Минска: лучше исключить корпоративы и встретить Новый год дома
Президент Кубы: мы признаем мощь, которую имеет ЕАЭС с момента своего создания
Обелиски великого подвига: мемориал погибшим в ВОВ землякам в Доропеевичах
Духовно-просветительские проекты Белтелерадиокомпании помогают найти ответы на самые сложные вопросы
Умер культовый режиссер Ким Ки Дук
Лукашенко: вклад Кубы в расширение экономического сотрудничества в ЕАЭС будет значительным
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Продолжим урок физкультуры
Узбекистан и Куба получили статус наблюдателя при ЕАЭС
Мирзиёев: развитие партнерства с ЕАЭС должно основываться на принципах равноправия и взаимной выгоды
Что нужно знать про эндартериит
Лукашенко: Беларусь поддерживает Казахстан в создании стабильного и мощного государства
Фотофакт. Зима в Лидском замке
Потеря обоняния при коронавирусе: чем опасна и как восстановить
Лукашенко предложил Узбекистану стать членом ЕАЭС
Додон: Молдова не сняла с повестки дня вопрос укрепления сотрудничества с Евразийским экономическим союзом
За 9 месяцев более 1000 жителей Гродненщины были трудоустроены благодаря действиям комиссий по содействию занятости
В пункте пропуска "Котловка" меняется организация движения
мнение
Инесса ПЛЕСКАЧЕВСКАЯ
Наследство Трампа для Байдена
В Рогачевском районе сельчанин погиб на пожаре из-за непотушенной сигареты
Заседание Межправительственного совета по вопросам агропромышленного комплекса СНГ прошло в формате видеоконференции
В Беларуси участились случаи мошенничества с карточками
Авторы
СКАНИРУЙТЕ