Тепло и стильно: специалист перечислила вещи, которые должны быть в зимнем гардеробе

В зимнее время года для девушек особенно важно выглядеть стильно, но при этом чувствовать тепло и комфорт. Некоторые считают, что добиться такого эффекта практически невозможно. Персональный стилист Маргарита Мурадова же другого мнения. В своем YouTube-канале специалист раскрыла лайфхаки, способные помочь девушкам выбрать уютную, красивую, а главное теплую одежду на зиму.
Есть несколько основных способов, которые позволят утеплиться, но сделают это максимально незаметно.
– Логично, что если мы утепляемся, то надеваем, например, свитер или джемпер, еще и рубашку. В таких случаях одежда добавляет объема, становятся заметны все слои, – сказала стилист.
Среди "шпионских" предметов в первую очередь Маргарита Мурадова назвала термобелье:
– Абсолютно недооцененная вещь в зимнем гардеробе. Это очень комфортное изделие из максимально тонкого материала, который за счет синтетического волокна задерживает тепло, исходящий от тела, а не отдает его, как это обычно происходит со стандартной одеждой, – рассказала стилист.
Эксперт также добавила, что благодаря тонкости изделия оно прекрасно ложится под любые вещи.
Следующий способ незаметно утеплиться – надеть водолазку.
– Она прекрасно ложится под свитер или рубашку. И сейчас это один из очень классных многослойных приемов, когда на вас надета водолазка, потом рубашка, следом жакет. Это тепло, красиво, многослойно и функционально, – отметила стилист.
Еще один эффективный способ утеплиться зимой – плотные однотонные или яркие цветные колготки.
– Они могут быть хлопковыми или нейлоновыми. Главное, чтобы колготки были от 100–150 до 200 den. Отмечу, что в этом сезоне данное изделие безумно актуально, – подчеркнула специалист.
Не все любят перчатки, однако носить их зимой необходимо, ведь только так мороз не испортит нежную кожу рук.
– Рекомендую перчатки без пальцев. Кончики рук они защищать не будут, но хотя бы прикроют ладонь. Данная вещь – прекрасный альтернативный вариант, который обеспечит доступ к телефону, но одновременно с этим защитит хотя бы большую часть руки, – обратила внимание Маргарита Мурадова.
Фото: pixabay.com
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Тепло и стильно: специалист перечислила вещи, которые должны быть в зимнем гардеробе
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