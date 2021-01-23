Дома зимовки, замещающие семьи, дома совместного самостоятельного проживания: как зимуют одинокие старики на Гродненщине

Две подруги, две судьбы

Анелия Суворова и Светлана Хажалия — одиноко проживающие. Анелия Суворова и Светлана Хажалия — одиноко проживающие.

Родной сосед Серега

Сергей Васин, инвалид первой группы с детства, и помощник в замещающей семье Наталия Акстина. Сергей Васин, инвалид первой группы с детства, и помощник в замещающей семье Наталия Акстина.

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ЦИФРА

У обитателей дома совместного самостоятельного проживания в городе-спутнике Скиделе своя жизненная история. Иначе этих людей здесь бы попросту не было. Сегодня бабушки Анелия Суворова и Светлана Хажалия живут в благоустроенной двухкомнатной квартире, где есть все для комфортной жизни: гостиная с мягкой мебелью и телевизором, уютная кухня с необходимым оборудованием, ванная комната со стиральной машиной.наперебой рассказывают пенсионерки.У каждой из пожилых женщин свои заботы и печали, говорить о которых как-то не принято. Анелии Людвиковне 91 год. Любит читать, готовить, смотреть сериалы и старые советские фильмы про любовь. Она признается, что в агрогородке Обухово у нее живет дочь. Ее соседка Светлана Викторовна родом из Баку. В Беларуси оказалась 30 лет назад, спасаясь от войны. В дом совместного самостоятельного пребывания переехала, когда стало тяжело одной хозяйствовать в деревенском доме.— качает головой женщина.Во многом совместная жизнь одиноких незнакомых людей напоминает долгосрочный отдых в здравнице. Ведь многие о таких условиях жизни и не мечтали. Соцработник живет неподалеку, по первому зову спешит на помощь, следит за самочувствием своих подопечных. Часть пенсии последних уходит на оплату коммунальных услуг. Сумма делится поровну. В случае скидельских бабушек — по 40 рублей на каждую. Оставшиеся деньги каждая тратит по своему усмотрению.А вот в деревне Рыбница Поречского сельсовета используется одна из новейших форм помощи — замещающая семья. Это когда одинокого пожилого гражданина «усыновляют» совершенно чужие люди.Сергей Васин — инвалид первой группы. Мужчине исполнилось 50 лет. Своей семьи у него никогда не было, после смерти родителей остался совершенно один в старенькой деревянной хате.— признается сельчанин.Помощник в замещающей семье — так звучит должность Наталии Акстиной, которая взяла на себя заботу о Сергее. Активная сельчанка не так давно ушла на пенсию, отработав 34 года на железной дороге.— кивает Наталия Борисовна в сторону окна.рада, что помощь востребована:рассказывает об организации работы в регионе:Востребованы и стационарозамещающие формы обслуживания, позволяющие продлить проживание пожилых в домашних условиях. В 49 замещающих семьях получают помощь 50 пожилых и инвалидов, в 111 приемных и гостевых семьях — 125 человек. Более 160 пожилых людей и инвалидов проживают совместно и получают помощь соцработника в 78 домах зимовки, домах взаимопомощи и социальной поддержки.Всего в Гродненской области более 20 000 одиноких и более 100 500 одиноко проживающих пожилых граждан. Для них в девяти районах Гродненщины организовано десять отделений дневного пребывания на 314 койко-мест. Всего на территории региона действует 15 домов-интернатов, в которых проживает 2037 стариков и инвалидов. На надомном обслуживании числится более 13 500 нетрудоспособных граждан, из них 12 700 — это одинокие или одиноко проживающие пожилые люди и инвалиды. Сугубо одиноких — более 3500.