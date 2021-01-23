Дома зимовки, замещающие семьи, дома совместного самостоятельного проживания: как зимуют одинокие старики на Гродненщине

Две подруги, две судьбыУ обитателей дома совместного самостоятельного проживания в городе-спутнике Скиделе своя жизненная история. Иначе этих людей здесь бы попросту не было. Сегодня бабушки Анелия Суворова и Светлана Хажалия живут в благоустроенной двухкомнатной квартире, где есть все для комфортной жизни: гостиная с мягкой мебелью и телевизором, уютная кухня с необходимым оборудованием, ванная комната со стиральной машиной.
— Наша Леночка, соцработник, все здесь делает, — наперебой рассказывают пенсионерки. — Бережем ее как можем. Если на улице дождь и ветер, то звоним, дескать, не приходи, сами справимся. Хотя выходить на улицу и в магазин нам давно не разрешают из-за этой «хваробы». Если гости приходят, то сразу маску велят надевать.
Анелия Суворова и Светлана Хажалия — одиноко проживающие.
У каждой из пожилых женщин свои заботы и печали, говорить о которых как-то не принято. Анелии Людвиковне 91 год. Любит читать, готовить, смотреть сериалы и старые советские фильмы про любовь. Она признается, что в агрогородке Обухово у нее живет дочь. Ее соседка Светлана Викторовна родом из Баку. В Беларуси оказалась 30 лет назад, спасаясь от войны. В дом совместного самостоятельного пребывания переехала, когда стало тяжело одной хозяйствовать в деревенском доме.
— Печка сломалась, — качает головой женщина. — Летом хорошо на природе, а вот зимой тоскливо совсем. Есть у меня сын, но не хочется его обременять, пока еще на своих ногах. Здесь уже три года нахожусь, а подруга моя, Анелия, — только год. Вместе веселее и безопаснее.
Во многом совместная жизнь одиноких незнакомых людей напоминает долгосрочный отдых в здравнице. Ведь многие о таких условиях жизни и не мечтали. Соцработник живет неподалеку, по первому зову спешит на помощь, следит за самочувствием своих подопечных. Часть пенсии последних уходит на оплату коммунальных услуг. Сумма делится поровну. В случае скидельских бабушек — по 40 рублей на каждую. Оставшиеся деньги каждая тратит по своему усмотрению.
Родной сосед СерегаА вот в деревне Рыбница Поречского сельсовета используется одна из новейших форм помощи — замещающая семья. Это когда одинокого пожилого гражданина «усыновляют» совершенно чужие люди.
Сергей Васин — инвалид первой группы. Мужчине исполнилось 50 лет. Своей семьи у него никогда не было, после смерти родителей остался совершенно один в старенькой деревянной хате.
Сергей Васин, инвалид первой группы с детства, и помощник в замещающей семье Наталия Акстина.
— Хорошо мне живется, — признается сельчанин. — Телевизор смотрю. Мужик в хате всегда нужен. Согласны или нет? Дом под присмотром. Хозяйка может по своим делам уйти, а мне за всем следить надо.
Помощник в замещающей семье — так звучит должность Наталии Акстиной, которая взяла на себя заботу о Сергее. Активная сельчанка не так давно ушла на пенсию, отработав 34 года на железной дороге.
— Его собственный дом находится через забор, — кивает Наталия Борисовна в сторону окна. — Наши родители всю жизнь тесно общались, дружили. Когда они ушли в мир иной, сосед остался совсем один. Сергей — инвалид с детства. Видите, ноги как ножницы у него. Состояние никакое. При помощи палочки кое-как передвигается, может сам себя обслужить. Даже нам немного помогает, например, картошку почистить, в летний сезон дары леса перебрать. Места здесь уж больно грибные и ягодные. Конечно, душа болела смотреть, как он там один во дворе мучается. Все эти годы помогала как могла: еду носила, стирала, убирала в доме. Год назад предложили официально оформить замещающую семью. Сейчас получаю по уходу чуть более 200 рублей. Хотя, откровенно говоря, делала бы все это бесплатно. За столько лет он стал нашим родным Серегой, членом семьи. Ни один семейный праздник не обходится без него.
Заведующая отделением социальной помощи на дому ГУ «Гродненский районный территориальный центр социального обслуживания населения» Валентина Каскевич рада, что помощь востребована:
— Если жильцы дома совместного самостоятельного проживания свой бюджет планируют сами, то в замещающей семье пенсией или пособием подопечного распоряжается помощник. Кроме того, если семья досматривает инвалида первой группы, утратившего способность к передвижению, ежемесячно государство дополнительно выплачивает бюджет прожиточного минимума (208 рублей). Как бы там ни было, все наши усилия направлены на то, чтобы условия жизни одиноких и одиноко проживающих стариков были максимально приближены к домашним. Мы не хотим работать для галочки, сами ищем людей, которым нужна наша поддержка, особенно в зимний период. Когда неожиданно грянули морозы, все выходные мониторили дома, где живут старики. В Гродненском районе в списке одиноких 608 человек, среди них 294 инвалида первой и второй групп. Одиноко проживающих — 4740 человек. Периодически мы наведываемся к ним в гости, смотрим за состоянием, чтобы не упустить момент, когда может понадобиться помощь.
Выбери свою форму заботыЗаместитель начальника управления — начальник отдела социальной помощи и социального обслуживания комитета по труду, занятости и социальной защите Гродненского облисполкома Виктория Коротельщикова рассказывает об организации работы в регионе:
— Кроме стационарного обслуживания, в нашей области развиты такие формы жизнеустройства пожилых граждан и инвалидов, как проживание в замещающих семьях, домах совместного самостоятельного проживания, домах взаимопомощи и социальной поддержки, зимовки и другие. Домов совместного самостоятельного проживания в области 26, в них проживает более 160 человек. Это благоустроенные дома (квартиры, комнаты), в которых созданы хорошие условия для пожилых людей и инвалидов как на осенне-зимний период, так и на более длительное время. Такая форма менее затратна как для бюджета, так и для самого человека. Проживание стоит порядка 250 рублей, сюда входит оплата расходов за коммунальные услуги (стоимость топлива, электроэнергии, услуг связи), продукты питания, услуги социального работника.
Востребованы и стационарозамещающие формы обслуживания, позволяющие продлить проживание пожилых в домашних условиях. В 49 замещающих семьях получают помощь 50 пожилых и инвалидов, в 111 приемных и гостевых семьях — 125 человек. Более 160 пожилых людей и инвалидов проживают совместно и получают помощь соцработника в 78 домах зимовки, домах взаимопомощи и социальной поддержки.
ЦИФРА
Всего в Гродненской области более 20 000 одиноких и более 100 500 одиноко проживающих пожилых граждан. Для них в девяти районах Гродненщины организовано десять отделений дневного пребывания на 314 койко-мест. Всего на территории региона действует 15 домов-интернатов, в которых проживает 2037 стариков и инвалидов. На надомном обслуживании числится более 13 500 нетрудоспособных граждан, из них 12 700 — это одинокие или одиноко проживающие пожилые люди и инвалиды. Сугубо одиноких — более 3500.
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