Теперь за нетрезвую езду могут лишить прав на восемь лет

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Об этом рассказал директор Национального центра законодательства и правовых исследований Вадим Ипатов.Закон «Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности» официально опубликован на портале Pravo.by сегодня. Некоторые его нормы вступят в силу 1 марта. По словам специалиста, изменения в кодексах продиктованы поручениями Главы государства и направлены на либерализацию уголовного законодательства.– подчеркнул он.По словам В. Ипатова, кроме увеличения максимального срока, на который водитель превращается в пешехода, увеличивается срок лишения свободы за управление автомобилем (ч. 4 ст. 317 УК Беларуси) или маломерным судном (ч. 4 ст. 316 УК Беларуси) в состоянии опьянения, повлекшее смерть либо тяжкое телесное повреждение. Сейчас такой срок составляет до 7 лет без нижнего предела. По новому закону – от 3 до 8 лет.