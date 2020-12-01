Предполагается, что благодаря этому демократ получит 10 голосов выборщиков от штата.
Губернатор Висконсина Тони Эверс сертифицировал итоги подсчета голосов в штате 30 ноября. Он также отметил, что «подписал свидетельство об утверждении списка выборщиков для избранных президента Джозефа Байдена и вице-президента Камалы Харрис». Так что теперь осталось только дождаться голосования коллегии выборщиков – оно состоится 14 декабря.
Согласно итоговым данным, которые приводит The Washington Post, разрыв между кандидатами в Висконсине составил 0,7% или 20 565 голосов. От предварительных результатов, подведенных до пересчета бюллетеней в нескольких округах, эта цифра отличается лишь на 43 голоса. Процент же не изменился.
Напомним, ранее в округах Дайн и Милуоки пересчитывали бюллетени, потому что штаб Трампа заявил о махинациях там во время выборов. То, что после этого округа не перекрасились в республиканский красный, неудивительно: до пересчета в Дайне и Милуоки Байден уже лидировал там более чем на 40%, так что вряд ли что-то кардинально поменялось. Расчет был скорее на то, чтобы сократить разрыв в 0,7% по всему штату, но сделать это у отстаивающих победу Трампа республиканцев не получилось.
Конечно, 10 голосов Байдену – это еще не точный итог, пока не проголосовали выборщики. Но победу демократа уже признали большинство мировых лидеров и отпраздновала добрая часть американцев. Бывший вице-президент говорит о ряде будущих назначений, а политические структуры США готовятся к передаче власти новой администрации.
Что уж там, сам Трамп признал готовность уйти, если выборщики примут решение в пользу Байдена. Ведущие американские СМИ прогнозируют, что так и будет. Согласно их информации, демократ уже заручился поддержкой более 270 выборщиков – столько необходимо для победы на президентских выборах в США.
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Теперь точно. В штате Висконсин подтвердили победу Джо Байдена
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Фото: РЕЙТЕР