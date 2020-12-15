Действующий американский президент Дональд Трамп заявил, что в США обнаруживаются «огромные проблемы с устройствами для голосования». По его словам, коэффициент ошибок в работе машин для подсчета бюллетеней в штате Мичиган во время выборов главы государства составил 68%. Об этом республиканец написал в Twitter.
«С устройствами для голосования обнаруживаются огромные проблемы», – написал Дональд Трамп. Американский лидер также добавил, что в штате Мичиган уровень ошибок в работе автоматических урн для голосования достиг 68%. «По закону [этот уровень] должен составлять небольшую долю процента. Нарушила ли госсекретарь Мичигана закон?» – задался вопросом Трамп.
Говоря об ошибках в работе устройств, республиканец пообещал, что «гораздо большее впереди», и добавил: «Оставайтесь с нами». Можно предположить, что Трамп планирует продолжать попытки оспорить итоги голосования. Ведь выборы в 2020 году, по его словам, были «самыми мошенническими в истории».
Впрочем, шансов на пересмотр результатов у республиканца, мягко говоря, мало: у него не получилось отвоевать голоса в спорных штатах даже после ряда исков в суды о нарушениях при подсчете бюллетеней. А 14 декабря свое решение приняла коллегия выборщиков: кандидатуру Байдена поддержали 306 человек, Трампа – 232. Для победы нужно 270. Результат коллегия уже утвердила, теперь сделать это осталось только Конгрессу США 6 января. Инаугурация 46-го американского президента состоится 20 января.
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Теперь – ошибки в устройствах для подсчета голосов. Трамп не оставляет попыток оспорить итоги выборов в США
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Фото: РЕЙТЕР