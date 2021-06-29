Информация о том, что в России появился новый штамм COVID-19 под названием «Дельта-плюс», подтвердилась, пишет РИА Новости.
О том, что в стране-соседке выявлен «Дельта-плюс» рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она также отметила, что заразившаяся новым штаммом пациентка заболевание перенесла в легкой форме.
Напомним, в России в последнее время значительно выросли темпы инфицирования COVID-19. Последнюю статистику мы описывали вот здесь.
«Дельту-плюс» впервые обнаружили в Индии в июне. Эта разновидность нашумевшего варианта «Дельта» отличается наличием мутации K417N в спайковом белке, она может снижать активность сыворотки и антител переболевших и вакцинированных людей.
Фото: pixabay.com
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Теперь официально. В России зафиксировали новый штамм коронавируса «Дельта-плюс»
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мнение
Сергей МИХОВИЧ
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