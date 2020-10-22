Теннис. Ивашко вышел в четвертьфинал турнира в Стамбуле

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На минувшей неделе белорусский теннисист дошел до 1/8 финала представительного турнира в Санкт-Петербурге, что позволило Ивашко взлететь в мировом рейтинге на 12-й позиций. А на этой он продолжает радовать своими результатами на соревнованиях в Стамбуле. В понедельник на старте турнира уверенно обыграл Эрги Киркина (ATP: 503) – 6:2, 6:4. А сегодня выбил из сетки еще одного, причем более рейтингового, чем предыдущий, представителя Турции.В первом сете Ивашко сделал два брейка и не отдал ни одного гейма на своей подаче.Вторая партия поначалу тоже складывалась по тому же сценарию, что и первая: отличившись на приеме, белорус повел с брейком. В четвертом гейме турок сделал обратный брейк и восстановил статус-кво – 2:2. Но затем Ивашко выиграл четыре гейма подряд, что позволило ему закрыть сет и матч.Выход в полуфинал турнира белорусский теннисист оспорит с Дмитрием Попко из Казахстана (ATP: 173). Поединок запланирован на завтра.Первая ракетка Беларуси Егор Герасимов (ATP: 87), который на этой неделе заявился на турнир из категории ATP World Tour 250 с призовым фондом € 325 610 в немецком Кельне, увы, уже завершил борьбу. Вчера белорус потерпел обиднейшее поражение от канадца Феликса Оже-Альяссима (ATP: 22) в 1/8 финала – 6:4, 6:7 (2:7), 6:7 (4:7).