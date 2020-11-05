Илья Ивашко (ATP: 115) пробился в третий круг турнира из категории Challenger с призовым фондом € 88 520 в немецком Эккентале. На стадии 1/8 финала вторая ракетка Беларуси разгромил представителя Австрии Юрия Родионова (ATP: 143) – 6:0, 6:1. Встреча продолжалась всего 47 минут.
Архивное фото
Позавчерашний поединок первого раунда против немца Дастина Брауна (ATP: 256) белорус тоже закрыл в двух сетах – 6:2, 7:5. Но тогда борьба носила куда более упорный характер. Сегодня же Илья Ивашко, образно говоря, не заметил соперника на корте.
В первом сете, по ходу которого белорус отдал оппоненту всего семь очков, он угостил австрийца «баранкой».
Во второй партии Юрий Родионов показал чуть более конкурентоспособный теннис и даже взял гейм престижа. Но в целом картина осталась той же. Белорус доминировал и выиграл сет за явным преимуществом.
В четвертьфинале соревнований соперником второй ракетки Беларуси будет швейцарец Марк-Андреа Хуслер (ATP: 156). Эта игра запланирована на завтра.
Отметим, что победная серия Ильи Ивашко составляет уже семь матчей. Не далее как в октябре он стал победителем турнира из категории Challenger в Стамбуле.
Опубликовано:
362
Теннис. Ивашко вышел в четвертьфинал турнира в Германии
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: РЕЙТЕР