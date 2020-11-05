Теннис. Ивашко вышел в четвертьфинал турнира в Германии

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Позавчерашний поединок первого раунда против немца Дастина Брауна (ATP: 256) белорус тоже закрыл в двух сетах – 6:2, 7:5. Но тогда борьба носила куда более упорный характер. Сегодня же Илья Ивашко, образно говоря, не заметил соперника на корте.





В первом сете, по ходу которого белорус отдал оппоненту всего семь очков, он угостил австрийца «баранкой».



Во второй партии Юрий Родионов показал чуть более конкурентоспособный теннис и даже взял гейм престижа. Но в целом картина осталась той же. Белорус доминировал и выиграл сет за явным преимуществом.



В четвертьфинале соревнований соперником второй ракетки Беларуси будет швейцарец Марк-Андреа Хуслер (ATP: 156). Эта игра запланирована на завтра.



Отметим, что победная серия Ильи Ивашко составляет уже семь матчей. Не далее как в октябре он стал победителем турнира из категории Challenger в Стамбуле.

