Теннис. Ивашко сохранил свое место в мировом рейтинге, Герасимов потерял две строчки

Илья Ивашко

Несмотря на то что в конце прошлой недели он не смог пробиться в основную сетку крупного турнира в Цинциннати, Ивашко сохранил за собой 67-е место в табели о рангах.А вот еще один белорус, входящий в топ-100, к сожалению, отступил на две строчки: Егор Герасимов переместился с 82-го места на 84-е.Первая десятка мирового рейтинга осталась неизменной. Серб Новак Джокович лидирует. А вслед за ним в топ-10 последовательно идут Даниил Медведев (Россия), Стефанос Циципас (Греция), Рафаэль Надаль (Испания), Александр Зверев (Германия), Доминик Тим (Австрия), Андрей Рублев (Россия), Маттео Берреттини (Италия), Роджер Федерер (Швейцария) и Денис Шаповалов (Канада).