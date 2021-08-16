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  2. Теннис. Ивашко сохранил свое место в мировом рейтинге, Герасимов потерял две строчки

Теннис. Ивашко сохранил свое место в мировом рейтинге, Герасимов потерял две строчки

Согласно обновленному мировому рейтингу, который сегодня опубликован на официальном сайте Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), первой ракеткой Беларуси по-прежнему является Илья Ивашко.

Илья Ивашко

Несмотря на то что в конце прошлой недели он не смог пробиться в основную сетку крупного турнира в Цинциннати, Ивашко сохранил за собой 67-е место в табели о рангах. 

А вот еще один белорус, входящий в топ-100, к сожалению, отступил на две строчки: Егор Герасимов переместился с 82-го места на 84-е.

Первая десятка мирового рейтинга осталась неизменной. Серб Новак Джокович лидирует. А вслед за ним в топ-10 последовательно идут Даниил Медведев (Россия), Стефанос Циципас (Греция), Рафаэль Надаль (Испания), Александр Зверев (Германия), Доминик Тим (Австрия), Андрей Рублев (Россия), Маттео Берреттини (Италия), Роджер Федерер (Швейцария) и Денис Шаповалов (Канада).
Саснович пробилась в основную сетку крупного турнира в Цинциннати
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Фото: РЕЙТЕР
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