Илья Ивашко (ATP: 139) покидает турнир из категории ATP Masters 1000 в Риме. Во втором круге квалификации белорусский теннисист уступил португальцу Жоао Соузе (ATP: 68) – 4:6, 6:7 (3:7). Матч продолжался 2 часа 4 минуты.
Накануне в первом раунде квалификации, когда пришлось соперничать с итальянцем Маттео Гиганте (ATP: 866), у Ивашко тоже возникли серьезные проблемы. Несмотря на то, что белорус вырвал победу – 6:3, 4:6, 7:6 (7:1), перед сегодняшней встречей было тревожно. И худшие опасения, к сожалению, оправдались.
Хотя начиналось все для Ивашко отлично. Взяв подачу соперника в четвертом гейме, он повел – 3:1. Увы, развить или хотя бы удержать добытое преимущество не удалось. Выиграв три гейма подряд, уже Соуза захватил лидерство – 4:3. Белорус еще раз отличился на приеме и восстановил статус-кво – 4:4. Но концовка сета осталась за оппонентом.
По ходу второй партии белорус опять вел с брейком, на сей раз 4:2. Но и в этом сете Соуза развернул течение матча вспять. Сначала сделал обратный брейк, а затем довел игру до победы на тай-брейке.
Также участие в этих соревнованиях с призовым фондом € 3 465 045 принимал и Егор Герасимов (ATP: 72). Но для него непреодолимым оказался уже первый квалификационный барьер. На старте соревнований первая ракетка Беларуси проиграл итальянскому теннисисту Марко Чеккинато (ATP: 108) – 2:6, 7:5, 3:6.
Фото: архив БЕЛТА
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Теннис. Ивашко проиграл Соузе на турнире в Риме
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