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Теннис. Ивашко пробился в четвертьфинал турнира в Италии

Илья Ивашко (ATP: 113) вышел в четвертьфинал турнира с призовым фондом € 44 820 в Ортизеи. В поединке второго круга белорус сломил сопротивление немца Йоханнеса Хаертайса (ATP: 311) – 7:6 (8:6), 6:3. Встреча продолжалась 1 час 23 минуты.

Архивное фото

В последние недели вторая ракетка Беларуси сделал ставку на турниры из разряда Challenger. И на этом уровне он более чем конкурентоспособен. В конце октября взял титул на соревнованиях в Стамбуле. Затем дошел до полуфинала в немецком Эккентале. А сейчас успешно выступает в Италии. Позавчера в своей первой игре на турнире всего за 50 минут разобрался с итальянцем Маттео Виолой (ATP: 222) – 6:1, 6:1. А сегодня сломил сопротивление Йоханнеса Хаертайса.

Обменявшись брейками в самом начале, в дальнейшем в первом сете теннисисты брали исключительно свои подачи, вследствие чего выяснение отношений перетекло на тай-брейк. Белорус провалил его начало (0:4) да и затем испытывал проблемы. Однако все же вырвал победу – 8:6.

Во второй партии картина игры не изменилась. Оба теннисиста продолжали достаточно уверенно действовать на подаче, что исключило брейки до счета 4:3 в пользу белоруса. Но в восьмом гейме Ивашко смог отличиться на приеме, а после этого поставил победную точку на своей подаче.

В завтрашнем четвертьфинале соперником белоруса будет Томаш Махач из Чехии (ATP: 197). Букмекеры отдают некоторое предпочтение нашему соотечественнику. Однако рассчитывать на легкую прогулку ему вряд ли стоит.
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Фото: РЕЙТЕР
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