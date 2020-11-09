Теннис. Ивашко поднялся в мировом рейтинге на три места

Илья Ивашко

Первая ракетка Беларуси Егор Герасимов, который на прошлой неделе не проводил официальных матчей, отступил в табели о рангах с 77-го места на 81-е.А вот Илья Ивашко, наоборот, поднялся в рейтинге, поменяв 115-ю строчку на 112-ю. К этому, разумеется, привело неплохое выступление на турнире из категории Challenger с призовым фондом € 88 520 в немецком Эккентале, где белорус добрался до полуфинала. Ивашко выбил из сетки этих соревнований немца Дастина Брауна (ATP: 256) – 6:2, 7:5, представителя Австрии Юрия Родионова (ATP: 143) – 6:0, 6:1 и швейцарца Марк-Андреа Хуслера (ATP: 156) – 6:4, 6:4, но уступил американцу Себастьяну Корде (ATP: 136) – 2:6, 4:6.В первой десятке мирового рейтинга произошло одно изменение: россиянин Даниил Медведев, который накануне стал победителем крупного турнира в Париже, поднялся с пятой позиции на четвертую, оттеснив швейцарца Роджера Федерера. Лидирует же по-прежнему серб Новак Джокович. Вслед за ним в топ-3 располагаются испанец Рафаэль Надаль и австриец Доминик Тим.