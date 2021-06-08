Илья Ивашко (ATP: 90), к сожалению, проиграл австралийцу Джеймсу Дакворту (ATP: 101) во втором раунде квалификации турнира в немецком Штутгарте – 6:7 (5:7), 6:3, 5:7. Поединок, носивший крайне упорный характер, продолжался 2 часа 33 минуты.
В первом сете белорус отпустил соперника с брейком – 1:3, но сразу же после потерянной подачи отличился на приеме и в дальнейшем восстановил паритет. Но тай-брейк, до которого в результате дошло дело, несколько лучше все-таки провел австралиец.
Во второй партии был всего один брейк (в шестом гейме), но этого плацдарма белорусу хватило для того, чтобы закрыть сет в свою пользу.
А в третьем сете, который тоже прошел под знаком преимущества подающего над принимающим, все решилось в самой концовке. Когда казалось, что в этой партии, как и в первой, без тай-брейка не обойдется, Дакворт брейканул в 12-м гейме и, таким образом, поставил победную для себя точку в партии и матче.
Накануне на старте квалификации турнира в Германии Илья Ивашко победил немца Даниэля Мазура (ATP: 218) – 6:0, 7:6 (7:4).
Соревнования, на которые заявились, в частности, такие известные теннисисты, как Денис Шаповалов, Феликс Оже-Альяссим, Хуберт Гуркач, Алекс Де Минаур и Николоз Басилашвили, являются одним из этапов подготовки спортсменов к Уимблдонскому турниру.
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Теннис. Ивашко не смог пробиться в основную сетку турнира в Германии
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