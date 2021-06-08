Теннис. Ивашко не смог пробиться в основную сетку турнира в Германии

В первом сете белорус отпустил соперника с брейком – 1:3, но сразу же после потерянной подачи отличился на приеме и в дальнейшем восстановил паритет. Но тай-брейк, до которого в результате дошло дело, несколько лучше все-таки провел австралиец.Во второй партии был всего один брейк (в шестом гейме), но этого плацдарма белорусу хватило для того, чтобы закрыть сет в свою пользу.А в третьем сете, который тоже прошел под знаком преимущества подающего над принимающим, все решилось в самой концовке. Когда казалось, что в этой партии, как и в первой, без тай-брейка не обойдется, Дакворт брейканул в 12-м гейме и, таким образом, поставил победную для себя точку в партии и матче.Накануне на старте квалификации турнира в Германии Илья Ивашко победил немца Даниэля Мазура (ATP: 218) – 6:0, 7:6 (7:4).Соревнования, на которые заявились, в частности, такие известные теннисисты, как Денис Шаповалов, Феликс Оже-Альяссим, Хуберт Гуркач, Алекс Де Минаур и Николоз Басилашвили, являются одним из этапов подготовки спортсменов к Уимблдонскому турниру.