В первую очередь внимание любителей тенниса сейчас приковано к турниру из разряда WTA 1000 с призовым фондом € 2 549 105 в Мадриде, на котором наша Арина Соболенко (WTA: 7) уже пробилась в полуфинал и сегодня оспорит пропуск в титульный поединок с россиянкой Анастасией Павлюченковой (WTA: 41). Однако параллельно проходят и более мелкие соревнования – и на них белоруски тоже не теряются. В частности, Ольга Говорцова (WTA: 142) с победы стартовала на турнире в Чарльстоне, а Вера Лапко (WTA: 333) – в Нейплсе.
Фото: pixabay.com
Говорцова в игре 1/16 финала взяла верх над сербской теннисисткой Александрой Крунич (WTA: 218) – 6:3, 7:5, а Лапко на аналогичной стадии сломила сопротивление Алины Чараевой из России (WTA: 446) – 6:3, 6:2.
Следующей соперницей Ольги будет Алдила Сутджиади из Индонезии (WTA: 401), а Вера оспорит выход в четвертьфинал с представительницей США Александрой Епифановой (WTA: 1098).
Соревнования в США проходят на грунтовых кортах и, как и турнир в Мадриде, являются, этапами подготовки спортсменок к Открытому чемпионату Франции, который в этом сезоне пройдет с 30 мая по 13 июня.
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Теннис. Говорцова и Лапко победили на старте турниров в США
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