Теннис. Говорцова и Лапко победили на старте турниров в США

Фото:

pixabay.com

Говорцова в игре 1/16 финала взяла верх над сербской теннисисткой Александрой Крунич (WTA: 218) – 6:3, 7:5, а Лапко на аналогичной стадии сломила сопротивление Алины Чараевой из России (WTA: 446) – 6:3, 6:2.Следующей соперницей Ольги будет Алдила Сутджиади из Индонезии (WTA: 401), а Вера оспорит выход в четвертьфинал с представительницей США Александрой Епифановой (WTA: 1098).Соревнования в США проходят на грунтовых кортах и, как и турнир в Мадриде, являются, этапами подготовки спортсменок к Открытому чемпионату Франции, который в этом сезоне пройдет с 30 мая по 13 июня.