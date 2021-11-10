Теннис. Герасимов завершил выступление на турнире в Стокгольме

В квалификации турнира белорус сначала победил француза Маттео Мартино (ATP: 326) (3:6, 6:4, 7:5), а затем уступил Павлу Котову из России (ATP: 271) (6:7, 3:6). Однако после отказа от выступления одного из теннисистов Герасимов все-таки попал в основную сетку как lucky loser, получив второй шанс себя проявить. Увы, воспользоваться этой возможностью не удалось.Американец, в силу рейтинга получивший от организаторов турнира в шведской столице пятый номер посева, считался безоговорочным фаворитом – и подтвердил букмекерские котировки результатом.Судьбу победы в первом сете решил один-единственный брейк, который Фриц сделал в пятом гейме.На старте второй партии соперники обменялись брейками, после чего долгое время брали исключительно свои подачи. Однако в девятом гейме американец вновь отличился на приеме и затем уверенно поставил победную точку на собственной подаче.