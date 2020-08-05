Теннис. Герасимов одержал третью победу подряд

В каждом из сетов белорус не удержал по одному гейме на своей подаче. Но эти неудачи он сполна компенсировал на приеме. В первой партии Герасимов сделал четыре брейка, а во второй – три.В воскресенье, 2 августа, первая ракетка Беларуси потерпел неожиданное поражение от Николаса Мехия из Колумбии (ATP: 430) – 6:1, 6:7 (3:7), 7:10. Но после того он исключительно побеждает. Одержаны виктории над россиянином Евгением Карловским (ATP: 249) – 6:1, 6:1, Дмитрием Попко из Казахстана (ATP: 175) – 7:6 (7:5), 6:4 и вот сейчас Григорием Ломакиным.В процессе подготовки к возобновлению официальных соревнований Егор Герасимов провел уже десять выставочных игр. Итог – семь побед, три поражения.Также сегодня взгляды белорусских любителей тенниса будут прикованы к Александре Саснович (WTA: 119), которая продолжит выступать на турнире категории International в итальянском Палермо. Третья ракетка Беларуси проведет матч 1/8 финала против итальянки Жасмин Паолини (WTA: 95). Саснович пробилась в основную сетку этих соревнований с призовым фондом $ 202 250, последовательно обыграв в квалификации россиянку Анастасию Комардину (WTA: 201) – 7:5, 6:2, Терезу Мартинцову из Чехии (ATP: 133) – 6:3, отказ и испанку Лару Арруабаррену (WTA: 149) – 7:5, 7:6 (7:2). А в 1/16 финала белоруска неожиданно оставила не у дел бельгийку Элизе Мертенс (WTA: 23) – 6:4, 6:1. Турнир в Палермо – первый официальный старт после перерыва, связанного с пандемией COVID-19.