Теннис. Джокович обыграл Раонича в финале турнира в Нью-Йорке

Джокович и Раонич ранее провели десять очных встреч. И во всех верх взял сербский теннисист. Продолжилась его победная серия и сегодня. Хотя первый сет Новак провел из рук вон плохо. Дважды проиграв свою подачу и не взяв ни одного гейма на приеме, первая ракетка мира капитулировал с разгромным счетом 1:6.Такое развитие событий, похоже, по-хорошему раззадорило Джоковича – и во второй партии он заметно прибавил. Свел к минимуму количество невынужденных ошибок, стал четче действовать на подаче и создавать больше проблем канадцу на приеме. Брейк в этой партии был только один (в шестом гейме). Но Новаку этого хватило для того, чтобы довести сет до победы.На старте третьей партии Раонич встрепенулся и даже повел с брейком 2:0. Но развить или хотя бы удержать добытое преимущество канадец не сумел. Из восьми последующих геймов Джокович выиграл шесть, в том числе два на приеме, что и привело его к победе.Параллельно с мужскими соревнованиями в Нью-Йорке проходил представительный женский турнир из категории Premier 5 с призовым фондом $ 1 950 079. Победительницей стала Виктория Азаренко (WTA: 59), которая завоевала 21-й титул на турнирах под эгидой Женской теннисной ассоциации. По пути к трофею белоруска последовательно оставила не у дел хорватку Донну Векич (WTA: 24) – 6:2, 6:3, француженок Каролин Гарсия (WTA: 49) – 6:2, 7:6 (10:8) и Ализе Корне (WTA: 60) – 6:4, 7:5, Онс Жабер из Туниса (WTA: 39) – 7:6 (11:9), 6:2, а также британку Йоханну Конту (WTA: 15) – 4:6, 6:4, 6:1. На сегодня был запланирован финал, в котором должны были сойтись две экс-первые ракетки мира Виктория Азаренко и Наоми Осака из Японии (WTA: 10). Но японка не вышла на корт из-за полученной во вчерашнем полуфинале травмы. Осаке засчитали техническое поражение.Турнир Western & Southern Open должен был пройти в Цинциннати. Но его перенесли в Нью-Йорк в связи с эпидемиологической ситуацией. Эти соревнования стали одним из ключевых этапов подготовки к US Open, который стартует уже 31 августа.