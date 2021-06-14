Несмотря на то что в последние дни дождливая погода мешала земледельцам вести заготовку кормов, дела в этой сфере продвигались успешно. Если на утро 11 июня в целом по стране трав первого укоса было скошено около 60 процентов к плану, то на сегодняшний день уже 71. При этом темпы значительно опережают прошлогодние: в 2020-м на эту дату показатель был 58 процентов.
По регионам ситуация такова: в Брестской области скошено 92 процента трав (год назад − 82), Витебской − 27 (22), Гомельской − 79 (69), Гродненской − 72 (62), Минской − 84 (71), Могилевской − 69 (41).
Как видим, значительно увеличили производство кормов в восточном регионе. Председатель Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Могилевского облисполкома Андрей Кожемякин рассказал: скосили почти в два раза больше трав, чем год назад. Кормоуборочной техники не увеличилось. Успех достигнут в основном за счет лучшей организации работы на косовице. Уборку начали раньше обычного. Это позволило скосить травы в оптимальной фазе, когда в них максимум питательных веществ.
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Темпы заготовки кормов выше прошлогодних
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