Темпы заготовки кормов выше прошлогодних

По регионам ситуация такова: в Брестской области скошено 92 процента трав (год назад − 82), Витебской − 27 (22), Гомельской − 79 (69), Гродненской − 72 (62), Минской − 84 (71), Могилевской − 69 (41).Как видим, значительно увеличили производство кормов в восточном регионе. Председатель Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Могилевского облисполкома Андрей Кожемякин рассказал: скосили почти в два раза больше трав, чем год назад. Кормоуборочной техники не увеличилось. Успех достигнут в основном за счет лучшей организации работы на косовице. Уборку начали раньше обычного. Это позволило скосить травы в оптимальной фазе, когда в них максимум питательных веществ.