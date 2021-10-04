Темпы озимого сева догоняют прошлогодние

На утро 4 октября посеян 1 миллион 190 тысяч гектаров озимых зерновых – 82 процента запланированной площади. На эту дату в 2020-м – 87. В Брестской области – 92 процента (год назад – 97), Витебской – 77 (79), Гомельской – 68 (82), Гродненской – 84 (89), Минской – 83 (95), Могилевской – 87 (78). Отставание от прошлогодних темпов работ значительно сократилось. На 29 сентября оно было 188 тысяч гектаров, на 4 октября – 40 тысяч. Учитывая, что за 3 октября посеяно 68 тысяч (год назад – 33 тысячи), в ближайшее время можно ожидать выравнивания показателей.



Могилевская область единственная из регионов, где озимых зерновых посеяно больше прошлогоднего. Как это стало возможным? Начальник отдела растениеводства Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома Илья Мальчевский рассказал: из-за дождливой погоды, которая преобладала во второй и третьей декаде сентября, неделю назад темпы озимого сева отставали от прошлогодних на 10 процентов. Когда дожди прекратились, во многих хозяйствах смогли наладить двухсменную работу посевных агрегатов, привлечь механизаторов с других работ и городских предприятий. 29 сентября отставание было всего 2 процента, 30-го вышли на уровень 2020-го, с 1 октября – на плюс. Если 30 сентября посеяли 4,4 процента, то в последующие дни 5,5 – 6. На утро 4 октября в области оставалось посеять 28 тысяч гектаров. При взятых темпах работа может быть завершена за 3–4 дня.

Меньше всех в процентном отношении посеяно в Гомельской области. Здесь работу предстоит провести еще на площади 93 тысячи гектаров. Учитывая, что за день сеют в среднем 10 тысяч, финиш возможен не раньше чем через 9 дней. Оптимальные сроки уже закончились. Будут ли сеять весь запланированный клин или оставят часть полей на весну?

Председатель Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Гомельского облисполкома Сергей Левковец заявил, что семена лягут в почву на всей намеченной площади. Потому что недобор урожая от позднего осеннего сева будет значительно меньшим, чем при оптимальных сроках весеннего. Ведь Гомельская область в последние годы наиболее подвержена засухам, от которых яровые страдают больше озимых.

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