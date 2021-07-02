Температура воздуха в Беларуси в июне была на 3,5 градуса выше нормы

При этом «среднемесячная температура воды в реках и водоемах в июне составила 18–22 градуса выше нуля, что близко к обычной для этого времени года».

Точные цифры привели в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды. Там отметили:Отдельно Белгидромет рассмотрел изменения в показателях температуры воздуха днем за прошедший месяц:Рассмотрели и тему атмосферных осадков. В среднем по республике в июне их выпало 54,6 мм – это 67% климатической нормы. Однако по отдельным пунктам наблюдений сумма осадков за месяц превысила норму.добавили в Белгидромете.Есть информация и по состоянию уровня воды в реках.– привели данные в Белгидромете.