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Температура воздуха в Беларуси в июне была на 3,5 градуса выше нормы

Температура воздуха в Беларуси в июне была на 3,5 градуса выше климатической нормы, передает БЕЛТА.


Точные цифры привели в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды. Там отметили: «Средняя по Беларуси температура воздуха за первый летний месяц 2021 года составила плюс 19,9, что выше климатической нормы на 3,5 градуса. Июнь 2021 года занял третье место в ранжированном ряду наблюдений от самого теплого к самому холодному начиная с 1945 года».

Отдельно Белгидромет рассмотрел изменения в показателях температуры воздуха днем за прошедший месяц:

«Дневные температуры в первой половине месяца находились в основном в пределах плюс 20–25, во второй половине месяца повышались до 30 градусов жары и выше, а 22–25 июня местами превышали 35-градусную отметку, что соответствует критерию опасного явления. В третьей декаде июня отмечалась интенсивная волна тепла, в результате которой на большей части территории Беларуси, за исключением отдельных пунктов наблюдений преимущественно на западе, были обновлены абсолютные максимумы температуры воздуха для июня».

Рассмотрели и тему атмосферных осадков. В среднем по республике в июне их выпало 54,6 мм – это 67% климатической нормы. Однако по отдельным пунктам наблюдений сумма осадков за месяц превысила норму. «Режим увлажнения на протяжении месяца был неоднородным. Первая и вторая декады были засушливыми: выпало 40 и 48% декадной нормы соответственно. В третьей декаде выпало 110% декадной нормы. Дожди в основном носили ливневый характер, сопровождались грозами и выпадением града. В отдельных районах дожди достигли критериев опасного явления», – добавили в Белгидромете.

Есть информация и по состоянию уровня воды в реках.

«В июне на реках страны наблюдался в основном спад уровней воды, в результате чего на притоке Западного Буга реке Нарев, Днепре у Лоева, Березине у Березино, притоке Сожа реке Беседь, Припяти у деревни Черничи, ее притоках реках Стыр, Случь и Птичь вода вошла в русло, а на Западной Двине у Витебска, Днепре у Могилева, Жлобина и Речицы, Березине у Бобруйска, Соже у Кричева и Славгорода ухудшились условия для работы речного транспорта. В последней пятидневке месяца выпадение осадков обусловило повышение уровней воды на большинстве рек бассейнов Западной Двины, Немана, Вилии, Березины и Сожа, в связи с чем на притоке Березины реке Сушанка у деревни Суша вода вышла на пойму», – привели данные в Белгидромете.
При этом «среднемесячная температура воды в реках и водоемах в июне составила 18–22 градуса выше нуля, что близко к обычной для этого времени года».
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Фото: Алексей СТОЛЯРОВ
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