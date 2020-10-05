Температура воздуха в Беларуси 4 октября была на 6–10 градусов выше нормы

, – сказали в Белгидромете.Вчера ночью на большей части территории страны прошли кратковременные дожди, местами прогремели грозы. Утром по западу Брестской и Гродненской областей сгущались туманы. Днем во многих районах усиливался ветер порывами до 12–18 м/с, а в отдельных районах отмечались слабые дожди.Сегодня в Беларуси будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ветер прогнозируется юго-восточный порывистый, местами сильный и порывистый. Температура воздуха днем составит 16–22 градуса тепла.