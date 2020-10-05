Температура воздуха в Беларуси вчера была на 6–10 градусов выше климатической нормы, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
"В истекшие сутки наблюдалась очень теплая погода со среднесуточной температурой воздуха плюс 14–19, что на 6–10 градусов выше климатической нормы. Ночью было 9–16 градусов выше нуля, днем – 17–24 градуса тепла", – сказали в Белгидромете.
Вчера ночью на большей части территории страны прошли кратковременные дожди, местами прогремели грозы. Утром по западу Брестской и Гродненской областей сгущались туманы. Днем во многих районах усиливался ветер порывами до 12–18 м/с, а в отдельных районах отмечались слабые дожди.
Сегодня в Беларуси будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ветер прогнозируется юго-восточный порывистый, местами сильный и порывистый. Температура воздуха днем составит 16–22 градуса тепла.
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Температура воздуха в Беларуси 4 октября была на 6–10 градусов выше нормы
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