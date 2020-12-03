Температура 35 градусов и осиплость голоса: врач рассказал о необычном течении COVID-19 у некоторых пациентов

, – рассказал врач.Также медик перечислил одни из самых ранних симптомов коронавируса. Здесь он назвал слабость, боль в глазах, снижение обоняния и инверсия вкусов. По мнению врачей, подобные признаки характерны для больных в первые два-три дня с момента инфицирования, при этом температура тела не повышается до больших значений.Затем COVID-19 начинает отступать. У инфицированного возникает осиплость голоса и ощущение першения в горле. На этом этапе особенно важно начать правильное лечение, так как в ином случае коронавирус продолжит разрушающее воздействие, но уже в легких человека. Врачи советуют не подвергать риску здоровье и не заниматься самолечением, а сразу обратиться к медикам.